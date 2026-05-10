"تاسي" يرتفع للجلسة الثانية بنشاط أقل رغم كثافة الإفصاحات المالية

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية بدعم من معظم الشركات على رأسها " أرامكو "، في وقت انخفضت فيه قيم التداول عن الجلسة رغم كثافة الإفصاحات المالية.

أغلق "تاسي" عند 11115 نقطة بمكاسب 0.8%، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار ريال أقل من الجلسة السابقة بنحو 27%.

جاء الصعود مدعوما بتحسن واضح في السيولة المتجهة إلى الأسهم الرابحة، إذ استحوذت الأوراق المالية المرتفعة على نحو 3.3 مليار ريال من التداولات، مقابل 1.4 مليار ريال للأوراق المتراجعة.

تجاوزت السوق مستويات 11080 نقطة التي تشكل مقاومة، إلا أن قيم التداول تراجعت، ما يضعف هذا التفوق، ما يزيد من الترقب لتداولات جلسة الغد خاصة مع تزايد نشاط المتعاملين الأجانب، حيث إن استمرار الارتفاع وتجاوز 11160 نقطة سيزيد من قوة الزخم الإيجابي.

وعلى مستوى اتساع السوق، ارتفعت 135 ورقة مالية، مقابل تراجع 119 واستقرار البقية، ما يعكس صعودا متوازنا نسبيا، وإن لم يكن شاملا. كما تفوق مؤشر إم تي 30 على المؤشر العام، في إشارة إلى دور الأسهم القيادية في دعم الإغلاق.

قطاعيا، مالت الكفة إلى الصعود، إذ ارتفع 17 قطاعا مقابل تراجع 5 قطاعات فقط. وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية المكاسب بارتفاع 3.7%، بينما جاء "النقل" على رأس المتراجعة بـ2.2%، بينما الأعلى تداولا كان "المواد الأساسية" بقيمة 778 مليون ريال.

شهدت الجلسة كثافة في إعلانات النتائج المالية، مع إعلان 36 شركة عن نتائجها منذ إغلاق جلسة الخميس وحتى افتتاح تعاملات اليوم. وحققت 18 شركة نموا في الأرباح، بينما تراجعت أرباح 9 شركات، وسجلت 9 شركات خسائر.

واستحوذت الشركات المعلنة على سيولة بلغت 1.4 مليار ريال، تعادل نحو 29% من إجمالي تداولات السوق، وفي المتوسط سجلت أداء أقل من المؤشر العام، ما يعكس أن رد فعل السوق كان انتقائيا لا جماعيا.

جاءت نتائج 5 شركات أعلى من التوقعات، و7 شركات دون التوقعات، بينما جاءت "لوبريف" قريبة من التوقعات، وبرزت "أرامكو" بعد تحقيق أرباح 120 مليار ريال، أعلى من متوسط التوقعات ليرتفع السهم 0.81%، كما صعد "كاتريون" 5% مع تفوق نتائج أعمال الشركة على توقعات السوق.

في المقابل، تراجع "رعاية" بالنسبة القصوى بعد أرباح دون التوقعات، وهبط "دله الصحية" 2.86%.

ورغم الصعود العام، بقيت السوق تحمل إشارات فرز واضحة، إذ سجلت "ذيب" و"ريدان" أدنى مستوى تاريخي، فيما سجلت "رعاية" و"بدجت السعودية" و"الاتحاد"، أدنى مستوى سنويا. في المقابل، سجلت "اليمامة للحديد" و"إم آي إس" أعلى مستوى خلال 52 أسبوعا.

وحدة التحليل المالي