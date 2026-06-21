تراجعت الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.4%، ليغلق مؤشر "تاسي" عند 11076 نقطة، وسط انكماش حاد في السيولة.

وهبطت قيمة التداول إلى 2.79 مليار ريال، بانخفاض يقارب 58.3% عن الجلسة السابقة، لتسجل أدنى مستوى منذ يناير، مع ميل السيولة نحو الأسهم ذات مكررات الربحية الأقل مقارنة بالأسهم الأعلى تقييمًا.

واتسع الضغط داخل السوق مع تراجع معظم الشركات، فيما هبط 20 قطاعًا من أصل قطاعات السوق.

وتصدر قطاع "تجزئة وتوزيع السلع الكمالية" التراجعات بنسبة 2.2%، مقابل ارتفاع محدود في قطاعي "إنتاج الأغذية" و"الإعلام والترفيه" بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي.

كما جاء أداء مؤشر "إم تي 30" أضعف من المؤشر العام، ما يشير إلى ضغط نسبي على الشركات الأكبر والأكثر سيولة.

وتعكس حركة الجلسة انحسارًا في شهية المخاطرة، مع تراجع السيولة وتفضيل نسبي للأسهم الأقل من حيث مكررات الربحية، في وقت تترقب فيه السوق نتائج الربع الثاني، وسط توقعات باستمرار بيئة نقدية مشددة لفترة أطول.

فنيًا، تتداول السوق بالقرب من متوسط 200 يوم عند 11027 نقطة، وهو مستوى دعم مهم في القراءة الفنية للجلسات المقبلة، وقد يؤدي عدم قدرة المؤشر على الحفاظ فوق هذا المستوى إلى زيادة احتمالات اتساع الضغوط البيعية.

إغلاق جلسة 21 يونيو 2026

الشركات الأعلى مكررًا تحت ضغط أكبر

على مستوى مكررات الربحية، استحوذت الشركات ذات مكرر الربحية دون 15 مرة على نحو 26% من سيولة الشركات، وحققت أداءً مرجحًا موجبًا بنحو 0.2%.

في المقابل، استحوذت الشركات ذات المكررات فوق 25 مرة على نحو 17% من السيولة، مع أداء مرجح سلبي بنحو 0.8%.

ويبرز ذلك أن الضغط كان أوضح في الشركات الأعلى مكررًا، بينما أظهرت شريحة الشركات الأقل من 15 مرة تماسكًا نسبيًا.