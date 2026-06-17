تحركات انتقائية في "تاسي" تسبق اجتماع البنك المركزي الأمريكي

أنهت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع محدود في المؤشر العام، لكنه جاء مصحوبا بصورة أضعف داخل السوق، حيث غلب الهبوط على غالبية الشركات رغم بقاء بعض القياديات والأسهم عالية السيولة قادرة على تخفيف أثر التراجع.

وأغلق مؤشر تاسي عند 11115 نقطة، منخفضا 0.3%، جاء هذا الأداء وسط انخفاض في السيولة، إذ بلغت قيمة التداول نحو 4.24 مليار ريال، بتراجع يقارب 9%.

يأتي ذلك في وقت تنتظر فيه السوق اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والظهور الأول لرئيسه الجديد "كيفين وارش" واتجاه البنك المركزي الأمريكي في سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط بيانات أحبطت آمال خفض قريب للفائدة، وتقلبات أسعار الطاقة على إثر التطورات الجيوسياسية، وتداعيات الرسوم الجمركية، والسياسة المالية العامة.

بقي المؤشر أعلى من متوسط 200 يوم، إلا أن 182 شركة لا تزال دون متوسطها لـ200 يوم مقابل 92 شركة فوقه، وهي قراءة فنية تعكس هشاشة نسبية في البنية الداخلية للسوق رغم بقاء المؤشر فوق مستوى 11 ألف نقطة.

إغلاق جلسة 17 يونيو 2026

التقييمات تعكس انتقائية لا خروجا كاملا من المخاطر

من زاوية مكررات الربحية، يظهر أن السوق لم تنتقل بالكامل إلى نمط دفاعي، لكنه أصبح أكثر انتقائية، فبعض أسهم النمو والتقنية جذبت السيولة وارتفعت، بينما تعرضت الشركات الأضعف ربحيا لضغط أكبر. لذلك، تبدو الجلسة أقرب إلى إعادة فرز داخلية بين الشركات، لا إلى موجة بيع موحدة.

استحوذت الشركات ذات مكرر 15 إلى 25 مرة على 36% من سيولة الشركات، لكنها سجلت أداء مرجحا سالبا بنحو 0.25%. أما الشركات ذات المكرر الأقل من 15 مرة فاستحوذت على 28.4% من السيولة وحققت أداء مرجحا موجبا بنحو 0.17%.

وبرزت الشركات ذات المكرر الأعلى من 25 مرة بأداء مرجح موجب يقارب 0.50%، مدفوعة بتحركات انتقائية في بعض أسماء النمو، بينما كانت الشركات الخاسرة أو بلا مكرر موجب الأضعف، بأداء مرجح سالب يقارب 0.89%.