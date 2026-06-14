ارتفاع طفيف لـ"تاسي" رغم تغيرات "فوتسي" وقرار "الفيدرالي"

أنهت الأسهم السعودية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف، وسط تباين في أداء الأسهم، ونشاط قيم التداول مدفوعة بالتغيرات الدورية لمؤشرات "فوتسي راسيل".

تأتي تحركات السوق بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي ، الذي جاء قراره بشأن الفائدة متوافقا مع السوق، في المقابل النبرة التشددية لم تكن صادمة، إذ احتسب في عوائد السندات الأمريكية انعكاس لتوقعات تشديد السياسة النقدية خلال العام.

في المقابل، التشديد النقدي، لا يفسح مجالا للسوق لأن يعيد تسعير الأسهم، برفعها نحو الأعلى، لتبقى العوائد الخالية من المخاطر، والبدائل الاستثمارية في مجال التنافس مع الأسهم، ما قد يحد من حركتها الإيجابية خصوصا إذا لم ترتفع توقعات نمو ربحية الشركات والعوائد.

أغلق " تاسي " عند 11121 نقطة، رابحا 0.1%، وارتفعت قيمة التداول في السوق إلى 6.54 مليار ريال، بزيادة تقارب 54%.

تحرك المؤشر خلال الجلسة داخل نطاق محدود نسبيا، ليبلغ مدى التذبذب اليومي نحو 36 نقطة.

أظهرت الجلسة تركيزا أوضح للسيولة في الشركات القيادية، إذ استحوذت أكبر 10 شركات من حيث قيمة التداول على 45% من التداولات، مقابل 35.9% في الجلسة السابقة.

وقدمت معادن دعما واضحا للسوق، بينما ضغطت تراجعات الراجحي وأرامكو السعودية وسابك وعلم على قراءة المؤشر العام.

ارتفعت 12 قطاعا، وتراجعت 9 قطاعات، واستقرار البقية، وجاء قطاع النقل في صدارة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.77%. وتصدر قطاع المواد الأساسية بقيمة تداول بلغت 1.33 مليار ريال

إغلاق جلسة 18 يونيو 2026

ميل نحو الشركات الأعلى مكررات

استحوذت الشركات ذات مكرر الربحية بين 15 و25 مرة على أكبر حصة من السيولة، عند 40% من تداولات الشركات، مقابل 37% في الجلسة السابقة.

أما الشركات ذات مكرر الربحية الأقل من 15 مرة، فبلغت حصتها من السيولة 25.7%، بانخفاض نسبي عن الجلسة السابقة، رغم ارتفاع قيمة التداول عليها، في المقابل، استحوذت الشركات ذات المكررات الأعلى من 25 مرة على 24% من السيولة.

السوق لم تتحرك باتجاه أسهم القيمة وحدها، بل أظهر ميلاً أوضح نحو الشركات الأعلى تقييماً، مع بقاء الجزء الأكبر من السيولة داخل الشريحة المتوسطة بين 15 و25 مرة.

أما الشركات ذات المكررات السالبة أو الخاسرة، فاستحوذت على 10.3% من التداولات، ما يعكس استمرار الحذر تجاه الشركات ذات الربحية غير المستقرة.

فنيا، بقي مؤشر تاسي أعلى من متوسطه البسيط لـ200 يوم، بفارق 96 نقطة، وهذه القراءة تمنح المؤشر دعما فنيا نسبيا، لكنها لا تكفي وحدها لتأكيد اتساع الزخم داخل السوق.

فعلى مستوى الشركات، ارتفع عدد الشركات المتداولة أعلى متوسط 200 يوم إلى 85 شركة، مقابل 80 شركة في الجلسة السابقة، بينما انخفض عدد الشركات دون هذا المتوسط إلى 166 شركة، مقابل 171 شركة.

ورغم أن ذلك يمثل تحسناً محدوداً، فإن أغلبية الشركات لا تزال دون متوسطها طويل الأجل، ما يجعل القراءة الفنية العامة أقرب إلى التحسن الجزئي لا التحول الواسع.