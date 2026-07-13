قفز النفط وتراجع الذهب مع تبادل أمريكا وإيران ضربات جديدة، في وقت قدم فيه الجانبان تصريحات متضاربة بشأن ما إذا كان مضيق هرمز لا يزال مفتوحا

مزيج برنت تداول قرب 80 دولارا للبرميل بعدما صعد 5.4% الأسبوع الماضي، بينما صعد خام نايمكس إلى 74 دولارا.

قالت إيران إن المضيق سيغلق الآن "حتى إشعار آخر"، وهو تصريح نفته أمريكا، التي قالت إنها بدأت مزيدا من الهجمات لضمان حرية الملاحة عبر الممر المائي.

كانت ضربات بعد ظهر الأحد هي الرابعة التي تنفذها أمريكا خلال أسبوع، إذ قالت إنها جاءت رداً على هجوم إيراني استهدف سفينة حاويات ترفع علم قبرص.

يعيد عدم اليقين إدخال علاوة حرب في أسعار الخام، التي كانت قد محت مكاسبها بعدما أتاح اتفاق سلام مؤقت بين الجانبين احتمال وصول مزيد من الإمدادات من الخليج العربي.

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قالت "وكالة الطاقة الدولية" يوم الجمعة، إن تجدد التصعيد يهدد بعرقلة الجهود الرامية إلى إعادة بناء مخزونات النفط العالمية المستنزفة في وقت لاحق من هذا العام، في تذكير بما هو على المحك بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي إذا استمر الصراع.

كبير محللي الطاقة لدى "إم إس تي ماركيه" سول كافونيك قال "تجدد التوترات لا يزال تصعيدا، لكنه بعيد كل البعد عن أعمال عدائية شاملة"، مضيفا "يرجح أن نرى أسعار النفط ترتفع تدريجيا ما دامت الضربات مستمرة، وما دام المرور عبر المضيق أكثر حذرا".

تصاعد القتال يعيد علاوة الحرب إلى الأسواق

ارتفع الغاز الأوروبي وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى عرقلة شحنات منتجي الخليج العربي، وصعدت العقود الآجلة 2.7% بعدما ارتفعت 8% الأسبوع الماضي، وكانت حركة المرور عبر المضيق الذي ينقل خمس إمدادات الخام والغاز، شبه معدومة اليوم الإثنين، ما مدد التباطؤ المستمر منذ اشتعال توترات الأسبوع الماضي.

مثل الهجوم على منشأة كويتية نفطية أول ضربة مباشرة تستهدف بنية تحتية للطاقة منذ أسابيع، وإذا اتسع الصراع ليستهدف البنى التحتية للطاقة على نطاق أوسع بالمنطقة، فقد تتجه أسعار النفط إلى 100 دولار.

أسعار الذهب تتراجع مع تجدد الصراع

انخفض الذهب بعدما تبادلت أمريكا وإيران الضربات، ما زاد مرة أخرى من احتمالات رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، وهبط المعدن بنحو 1.5% قرب 4060 دولارا للأونصة ، معادلا كامل خسارته الأسبوع الماضي من حيث النسبة المئوية، فيما تراجعت الفضة 1.8% إلى 59 دولارا للأونصة.

محضر اجتماع الفيدرالي في يونيو، الذي صدر الأسبوع الماضي، أظهر أن عددا قليلا من صانعي السياسات رأوا مبررا لرفع الفائدة، رغم أنهم أيدوا في نهاية المطاف قرار إبقائها من دون تغيير، وبشكل عام عكس المحضر تزايد القلق بين مسؤولي المركزي الأمريكي بشأن التضخم، في الوقت الذي تراجعت فيه المخاوف حيال سوق العمل قليلا، وعادة ما تشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة عاملا معاكسا للذهب، الذي لا يدفع فائدة.

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المحللة لدى فانتج ماركتس هيبي تشن قالت "التوترات الجيوسياسية أرسلت موجة صدمة أخرى عبر سوق ذهب هشة بالفعل"، مضيفة "ما لم يهدأ القتال حول هرمز بصورة ملموسة ويفتح صفحة جديدة للمعادن النفيسة، فقد تبقي أسعار النفط المرتفعة والعوائد الأكثر صلابة والدولار الأقوى، الذهب رازحا تحت الضغط هذا الأسبوع".

تراجع الرهانات الصعودية قبل شهادة وارش

انخفض الذهب بأكثر من الخمس منذ بدء حرب إيران أواخر فبراير، إذ أنهت موجة من جني الأرباح مسيرة صعود استمرت 3 أعوام، ودفعت المعدن لفترة وجيزة إلى ما دون 4000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر، ومع ذلك لا توجد حتى الآن أدلة تُذكر على أن المستثمرين يبنون مراكز بيع واسعة النطاق تحسباً لمزيد من الانخفاضات.

تأتي التوترات الأخيرة قبل أول ظهور لكيفن وارش أمام الكونجرس بصفته رئيساً للفيدرالي غدا الثلاثاء، وسيسبق جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في واشنطن، صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو من مكتب إحصاءات العمل.