توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز شبه كلياً يوم الخميس، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية على إيران لليوم الثاني على التوالي، وسط مؤشرات على تزايد هشاشة الهدنة بين الجانبين.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن التحركات المرصودة في أهم ممر مائي للطاقة عالمياً تركزت إلى حد كبير عبر مسار معتمد من إيران قرب شمال المضيق، بينما ظل الممر العُماني المدعوم من الولايات المتحدة هادئاً.

ومن بين السفن الكبيرة، لم تُرصد في المضيق سوى ناقلة عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية كانت في طريقها إلى خارج الخليج العربي، إلى جانب سفينة حاويات ترفع علم إيران. غير أن احتمال عبور بعض السفن مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال يظل قائماً.

يأتي هذا التباطؤ في حركة السفن عقب سلسلة هجمات إيرانية على سفن، دفعت الولايات المتحدة إلى تنفيذ ضربات جوية، بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترمب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران. وعبرت نحو 14 سفينة شحن للسلع المضيق في الاتجاهين يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ اتفاق السلام المؤقت في منتصف يونيو.

يمثل ذلك تحولاً حاداً عن النشاط اليومي في المضيق خلال الفترة الأخيرة. ففي الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بلغ متوسط العبور اليومي لسفن البضائع 34 سفينة، ولامس ذروته عند 59 سفينة في 24 يونيو، وفق بيانات "كبلر". ويقارن ذلك بأقل من 20 سفينة يومياً في معظم أيام الحرب.

في حين بقيت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق متوقفة تماماً، دخلت سفينتان فارغتان مؤخراً إلى خليج عُمان، متجهتين نحو المدخل الشرقي لمضيق هرمز.

كما برزت مؤشرات على عودة التشويش الإلكتروني المتقطع، بعدما ظهرت سفن جنوب شرقي مدينة ليما العُمانية في خليج عُمان وكأنها تبحر بسرعات غير معتادة لا تقل عن 30 عقدة في وقت مبكر من يوم الخميس. وقد يشير ذلك إلى تفعيل أنظمة دفاعية تستهدف تعطيل مسيرات معادية ومنعها من مهاجمة البنية التحتية، ما قد يؤثر في إشارات أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالسفن، وكذلك في دقة بيانات تتبع الملاحة.