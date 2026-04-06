الخميس, 9 أبريل 2026 | 21 شَوَّال 1447
النفط يواصل الارتفاع مع تصعيد أمريكا لتصريحاتها ضد إيران

« الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 7 أبريل 2026 6:47 |2 دقائق قراءة
واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء ‌في ظل تصعيد أمريكا لتصريحاتها ضد إيران، مهددة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال لم تعاود فتح مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا رئيسيا لنقل الخام على مستوى العالم.

العقود الآجلة ​لخام برنت ارتفعت 0.5% إلى 110.50 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس 1.1% إلى 113.67 دولار.

3 سفن تابعة لـ"أسطول الظل" عالقة في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو

لا تزال 3 ناقلات تابعة لما يُعرف بأسطول الظل عالقة...

Mon, 06 2026

أمريكا تصعد ضد إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الإثنين إن المحادثات مع إيران "تسير بشكل جيد"، رغم أنه أدرج إعادة فتح مضيق هرمز كـ"أولوية قصوى"، لكنه كشف عن العواقب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي الساعة 8 مساء بتوقيت أمريكا اليوم الثلاثاء.

بين إن الجيش الأميركي قد يدمر "كل جسر في إيران بحلول الساعة 12 من مساء الغد"، مضيفا أن محطات الطاقة "ستحترق، وتنفجر، ولن تستخدم مرة أخرى أبدا"، وهو ما قد يشكل خرقاً لاتفاقيات جنيف.

حذرت إيران من أنها سترد على مثل هذه الضربات عبر تصعيد هجماتها على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وهو ما قد يزيد من حدة أزمة الوقود العالمية، ويضخم الأضرار التي تلحق بالاقتصاد العالمي.

أوبك+ يقرر زيادة إنتاج النفط 206 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مايو

قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+، تنفيذ تعديل في...

Sun, 05 2026

سيناريوهات الأسعار المتوقعة

أدت الحرب التي دخلت أسبوعها السادس إلى اضطراب في أسواق النفط، متسببة في صدمة عرض حادة.

رئيس أبحاث السلع في "ويستباك بانكينج" روبرت ريني قال "إذا انتقلت أمريكا إلى مرحلة التدمير الكامل وتبعت إيران ذلك بهجمات أشد وأوسع نطاقا، فإننا نتوقع أن نرى زخما يرفع الأسعار إلى 120 دولارا، مضيفا "أما إذا تم تمديد المهلة مجددا، فسنظل في النطاق الحالي بين 95 و 110 دولارات في الوقت الراهن".

مديرة صندوق النقد: السعودية نجحت في إعادة توجيه صادرات النفط

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن السعودية...

Mon, 06 2026

إشارات متزايدة على شح الإمدادات

مع استمرار الحرب، تظهر مؤشرات أخرى على القلق بشأن الإمدادات في المدى القريب، وجرى تداول الفارق الفوري لخام "تكساس"، وهو الفرق بين أقرب عقدين، قرب 15.50 دولار للبرميل أمس الإثنين، وهو مستوى قريب من أعلى علاوة مسجلة على الإطلاق، وجاء هذا الاتساع نتيجة توقعات متزايدة بشح الإمدادات الأميركية، مع تسارع المشترين في الخارج لشراء الخام الأمريكي.

