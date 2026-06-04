المعادن الأساسية تنخفض بضغط ضبابية الشرق الأوسط وتراجع الأسهم

اصل النحاس والألمنيوم تراجعهما مع استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مساعيه المعقدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، في حين أثر تراجع أسهم التكنولوجيا سلباً على المعنويات.

اتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار مشروط، ما يُحتمل أن يشكل خطوة نحو تسوية أوسع نطاقاً للحرب في الشرق الأوسط. غير أن هذا الاحتمال لا يزال غير مؤكد، إذ يتطلب توقف حزب الله عن القتال.

وقد تخلى المعدنان عن جزء من المكاسب الكبيرة التي حققاها في وقت سابق من الأسبوع.

وقال محللون لدى "آي إن جي غرويب" (ING Groep) في مذكرة: "يُرجح أن يظل اتجاه الأسعار على المدى القريب حساساً لمخاطر الاقتصاد الكلي، مع استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط كعامل ضغط".

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وقد يزيد تراجع الأسهم، لا سيما الخاصة بشركات التكنولوجيا، من الضغوط على المعدنين، إذ استفاد النحاس من حماس المستثمرين لرهانات الذكاء الاصطناعي، نظراً لاستخدام المعدن في البنية التحتية للطاقة. وتراجع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي، الذي يُعد مقياساً لأداء قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يصل إلى 2.6% يوم الخميس، بعدما أنهى مؤشر "إس آند بي 500" سلسلة مكاسب استمرت تسعة أيام.

تراجع سعر النحاس 0.2% إلى 13804 دولارات للطن بحلول الساعة 11:44 صباحاً، بعد انخفاضه 1.5% يوم الأربعاء وسط تجدد الهجمات في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضربات إيرانية على الكويت والبحرين. كما تراجع الألمنيوم 0.1% إلى 3700.50 دولار للطن بعد انخفاضه 1.3% من أعلى مستوى له في أربع سنوات.