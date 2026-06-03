ترمب: مفاوضات إيران قد تستمر لأسابيع والاتفاق النووي بات قريبا





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المفاوضات الجارية مع إيران قد تُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنها قد تستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضح ترمب خلال حديثه مع الصحافة في البيت الأبيض اليوم، أن إيران ستوافق على عدم امتلاك أسلحة نووية في حال توقيع الاتفاق المرتقب، مؤكداً أن طهران باتت "قريبة نظرياً" من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتفاق سيفتح المجال مستقبلاً لاستخراج المواد النووية والتعامل معها وفق التفاهمات التي سيتم التوصل إليها، لافتاً إلى أن إيران سبق أن وافقت في مراحل سابقة على التخلي عن المواد النووية.

وفي جانب آخر، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن مضيق هرمز سيُفتح سريعاً عقب توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، في خطوة من شأنها تعزيز استقرار حركة الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.

كما كشف ترمب أن الإدارة الأمريكية تعمل على فصل الملف الإيراني عن الملف اللبناني، في إطار مقاربة مستقلة للتعامل مع القضايا الإقليمية المختلفة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط ترقب دولي لنتائج المفاوضات وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.