سجل المؤشر ستوكس ‌600 الأوروبي اليوم الجمعة أعلى مستوياته خلال يوم وحقق أكبر قفزة أسبوعية منذ أكثر من شهر، مدعوما بمكاسب الأسهم الدورية ​وتراجع توقعات المستثمرين برفع وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع المؤشر عند 652.35 نقطة وأنهى التعاملات بمكاسب 0.7% اليوم، مسجلا أكبر قفزة أسبوعية له منذ منتصف مايو.

بلغ المؤشر داكس الألماني أيضا أعلى مستوى له على الإطلاق مختتما التداول على ارتفاع 0.8%.

صعد سهم مجموعة "سيمنس" الصناعية ‌الألمانية 2.6%، ‌مقدما أكبر دعم للمؤشر داكس ​بعد ‌رفع ⁠شركة ​"كبلر" شوفرو ⁠للخدمات المالية تقييم السهم.

زاد سهم شركة "أيكسترون" للرقائق الإلكترونية 6% وكسب سهما شركتي "سويتك" و"بي.إي" لأشباه الموصلات 5% و4.2% على الترتيب.

ديفيد موريسون، كبير محللي السوق لدى "تريد نيشن"، قال: "عاد الطلب على المؤشرات الأوروبية، التي تضم عددا قليلا من شركات التكنولوجيا، لا ⁠سيما أن الأسهم المدرجة فيها يجري تداولها ‌بقيمة سوقية أقل بكثير من ‌تلك في الولايات المتحدة".

أضاف "لذا، فإن ​المؤشرات الأوروبية ليست أقل ‌انكشافا على تداولات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل هي ‌أيضا رخيصة نسبيا".

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ارتفعت أسهم قطاع الدفاع 0.7% في وقت تعرضت فيه أوكرانيا لهجوم روسي.

يتوقع المستثمرون مزيدا من الإنفاق الدفاعي والإنتاج في ‌أوقات التوتر الجيوسياسي.

سجلت أسهم شركات الدفاع أقوى المكاسب هذا الأسبوع، إلى جانب الأسهم الدورية ⁠مثل ⁠شركات التصنيع والبنوك والخدمات المالية مع اتساع نطاق الارتفاع، الذي اقتصر في السابق على أسهم التكنولوجيا، مدعوما بتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

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توقعات الفائدة الأمريكية تحدث أثرا

أظهرت بيانات أمس الخميس تباطؤا حادا في نمو الوظائف الأمريكية، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) قد ينتظر حتى وقت لاحق من العام قبل رفع أسعار الفائدة.

أشارت تقارير النشاط التجاري العالمي بشكل عام إلى متانة الوضع الاقتصادي. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات ​لندن أن المتداولين يتوقعون ​الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بإجمالي 23 نقطة أساس هذا العام.