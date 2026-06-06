مع اندلاع الحرب بمنطقة الشرق الأوسط في فبراير، كانت بنوك وول ستريت تستعد لاحتمال تباطؤ طويل الأمد في نشاط المنطقة، لكن بعد مرور 3 أشهر، تتجه العديد من المؤسسات المالية إلى توظيف المزيد من المصرفيين، بعدما تجاهل المستثمرون المحليون إلى حد كبير تداعيات الصراع وواصلوا تكثيف نشاط إبرام الصفقات.

ارتفعت قيمة الصفقات التي شاركت فيها جهات خليجية 200% خلال النصف الأول لتصل إلى 300 مليار دولار، وفق بيانات "بلومبرغ"، جاء ذلك بدعم من استثمارات ضخمة في شركات تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل "أوبن إيه آي" و "أنثروبيك"، ما ساعد نشاط إبرام الصفقات على التعافي بقوة بعد تراجعه 15% على أساس سنوي في مارس، مع بداية الحرب.

كما دفعت حرب إيران حكومات المنطقة إلى تسريع خطط زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، ما قد يفتح الباب أمام استثمارات جديدة بمليارات الدولارات وفرص أعمال مجزية لبنوك وول ستريت.

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بحسب بيانات "ديلوجيك"، ارتفعت إيرادات بنوك الاستثمار من أعمال الشرق الأوسط 5% للنصف الأول إلى 619 مليون دولار، مدفوعة بقفزة 55% في رسوم صفقات الاندماج والاستحواذ، ما عوض تراجع إيرادات أسواق إصدار الأسهم، حيث أدى الانتعاش في نشاط الصفقات خلال فترة الحرب إلى تغيير توقعات عدد من بنوك الاستثمار العاملة في المنطقة.

قال شخص مطلع إن أحد أبرز بنوك الاستثمار، الذي كان يتوقع سابقاً عدم تحقيق أهدافه السنوية، بات الآن على المسار الصحيح لتحقيقها، ويعتزم زيادة عدد موظفيه، وأضاف آخر أن بنكا استثماريا ثانيا فوجئ بحجم الصفقات، ويعمل حالياً على صفقات استثمارية خارج المنطقة، بجانب مشاريع البنية التحتية والدفاع داخل الشرق الأوسط.

موجة التوظيف في الخليج مستمرة

أدى هذا النشاط المتزايد إلى موجة توظيف مستمرة منذ بداية العام، فقد نقل بنك "باركليز" مصرفي الطاقة جورج تانر من لندن إلى دبي في إطار خططه لتوسيع حضوره الإقليمي، فيما يعمل كل من "جيه بي مورجان" و"ستاندرد تشارترد" و"دويتشه بنك" و"روتشايلد آند كو" على تعزيز فرق العمل في المنطقة، بحسب مصادر.

كذلك تواصل مؤسسات أخرى، مثل "سيتي جروب" و"لازارد"، الإعلان عن وظائف في دبي، وفق إعلانات منشورة على "لينكد إن"، وفي السياق نفسه، يسعى أحد البنوك الصينية إلى توظيف مصرفيين في دبي ضمن خططه لتعزيز الإدراجات المزدوجة بين بورصة هونج كونج وأسواق المال في الإمارات، بحسب شخص مطلع.

لم يقتصر التوسع على البنوك، إذ عززت مكاتب محاماة دولية أيضا وجودها في المنطقة، بينها "سكادام، أربس، سليت، ميجر آند فلوم" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إذ افتتحت مكتباً لها في أبوظبي العام الماضي وزادت عدد موظفيها، فيما رفض ممثلون عن "سيتي جروب" و"لازارد" و"روتشيلد" و"باركليز" التعليق على هذه الخطط.

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الرئيس العالمي لاستشارات الاندماج والاستحواذ في "ستاندرد تشارترد" راجيش سينجي قال "البنك يواصل استقطاب الكفاءات القيادية بشكل انتقائي، انطلاقا من قناعته بأن الشرق الأوسط سيؤدي دورا متزايد الأهمية في تدفقات رؤوس الأموال العالمية ونشاط إبرام الصفقات".

من جانبه أوضح متحدث باسم "جيه بي مورجان" أن وتيرة التوظيف لدى البنك تعكس احتياجات أعماله وعملائه، فيما أكد رئيس تغطية الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمسؤول التنفيذي لدى "دويتشه بنك" في الإمارات ماجد جلفار، أن المنطقة تتمتع بـ"أسس اقتصادية قوية وآفاق نمو طويلة الأجل".

استقطاب الكفاءات يمثل تحديا

للتأكد لا تزال تحديات إقليمية كبيرة قائمة، من بينها استقطاب الكفاءات، فرغم عودة كثير من المصرفيين والمتداولين وكبار التنفيذيين الذين انتقلوا مؤقتا بعد استهداف الصواريخ الإيرانية للمنطقة، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال مستمرة، كما تعثرت المفاوضات بين أميركا وإيران بسبب قضايا خلافية، وتعرضت مرارا للتوقف نتيجة هجمات متبادلة بين الجانبين.

الرئيس التنفيذي لشركة "أجيوس آند بارتنرز" جريجوري أغيوس المتخصصة في التوظيف بمجالي التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، ومقرها سويسرا "شهدنا بالتأكيد تحولا في الأجواء"، مضيفا انخفاض الضرائب، والنمو، ونمط الحياة، وتركيز رؤوس الأموال في المنطقة بأكملها، لا تزال عوامل جذب قوية، لكن المرشحين أصبحوا أكثر انتقائية.

وقال "أصبح القرار الآن يتعلق بالسلامة الشخصية، وهذا يغير كل شيء"، مضيفا "يتعين على أصحاب العمل أن يكونوا أكثر تنافسية فيما يتعلق بالتعويضات، ودعم الانتقال، والرؤية طويلة الأجل".

تأثير الحرب على الصفقات والاكتتابات

أثرت الحرب في بعض مجالات إبرام الصفقات، بما في ذلك الطروحات العامة الأولية، فقد جرى تأجيل أو إلغاء عدد من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بعد اندلاع الحرب، وسط مخاوف لدى المساهمين من أن تؤثر التقلبات الجيوسياسية في أداء تداول الأسهم.

أضرت الحرب أيضا بنشاط إبرام الصفقات في قطاعات مثل البناء، وتجارة التجزئة، والضيافة، حسبما ذكر الشريك الإداري في "لومينا كابيتال أدفايزرز" جورج تراوب، لكنه أشار إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاعات الاستراتيجية لا تزال مستمرة، بل إن بعضها يكتسب زخما أكبر، في مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي، والطاقة، وخدمات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والدفاع، وهي قطاعات تتطلب صفقات أكبر حجما، وتمويلات عابرة للحدود، وهياكل تمويلية أكثر تعقيدا.

بعد أسابيع من اندلاع الحرب التي بدأت عندما هاجمت أمريكا إيران، أقر بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في وول ستريت بوجود "رياح معاكسة على المدى القريب" تواجه المنطقة، ومع ذلك سارع كثيرون إلى إبداء الدعم، والمراهنة على أن حكومات الخليج ستستخدم ثرواتها النفطية للعب دور أكبر على الساحة العالمية، وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جولدمان ساكس" ديفيد سولومون "طموحات عملائنا في مختلف أنحاء المنطقة لم تتغير".

صناديق الثروة الخليجية تواصل الاستثمار

في الواقع، واصل المستثمرون في الشرق الأوسط ضخ مليارات الدولارات في مختلف القطاعات، فقد التزمت صناديق الثروة الخليجية باستثمارات قياسية بلغت 53.9 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، ذهب نصفها إلى أمريكا تلتها الصين ثم بريطانيا، فيما كان قطاع التكنولوجيا الأكثر استقطابا للاستثمارات، بحسب المدير الإداري لشركة "جلوبال إس دبليو إف" دييغو لوبيز.

قال "تصدرت (مبادلة) مجددا قائمة أكثر الصناديق نشاطا، بعدما استثمرت 15.2 مليار دولار على مستوى المجموعة"، مضيفا "كما لم تظهر الصناديق الخليجية السبعة الأخرى أي مؤشرات على التباطؤ، رغم الحرب الإيرانية".

تشرف صناديق الثروة الخليجية مجتمعة على أصول تقارب 5 تريليونات دولار، وكانت منذ فترة طويلة من أبرز الداعمين للصفقات العالمية، وعلى مر السنوات، وفي أوقات الاضطرابات المالية، كثيرا ما تدخلت هذه الصناديق بصفتها ممول الملاذ الأخير، أما هذه المرة ومع وقوع الصراع على مقربة من حدودها، فقد كشفت الحكومات أيضا عن مجموعة واسعة من الخطط لتعزيز قدراتها في مجالات رئيسية.

مشاريع استراتيجية في السعودية والإمارات والكويت

في السعودية وضع مسؤولو "أرامكو" أكثر خطط الخصخصة طموحا في تاريخ الشركة، مدفوعة بالرغبة في تعزيز الميزانية العمومية، ويتوقع أن تجمع هذه الصفقات في نهاية المطاف ما يصل إلى 35 مليار دولار.

فيما تعمل الإمارات على خطة تهدف إلى إنهاء اعتمادها على مضيق هرمز، ويتمثل جوهرها في توسيع موانئها الشرقية الواقعة خارج الممر البحري الحيوي على ساحل خليج عمان، وفي الوقت نفسه، تنضم شركة "لعماد" في أبوظبي إلى شركاء محليين ودوليين في مشروع استثماري يستهدف مشاريع بنية تحتية بقيمة 30 مليار دولار.

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أما في الكويت، فتتنافس مجموعة من أكبر المستثمرين العالميين، من بينهم "بلاك روك" عبر ذراعها "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، و"بروكفيلد أسيت مانجمنت"، للفوز بحصة تبلغ 7.5 مليار دولار في شبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة النفط الحكومية.

بعد شهرين من اندلاع الحرب، كان الرئيس التنفيذي لـ "موليس آند كو" نافيد زادغان، يتحدث بالفعل عن عودة الأمور إلى طبيعتها في الشرق الأوسط، حيث ترتبط الشركة بعلاقات وثيقة مع حكومات المنطقة، وتعد قوة مؤثرة في إبرام الصفقات، وقال "هناك فرصة حقيقية، عندما نتجاوز هذه المرحلة، للوصول إلى شرق أوسط جديد".