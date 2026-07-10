انخفضت أسعار الذهب ‌اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، في وقت عزز فيه ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف من التضخم التوقعات بتشديد السياسة ​النقدية الأمريكية.

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4103.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 1810 بتوقيت جرينتش، لتصل خسائره منذ بداية الأسبوع إلى 1.7%.

انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.7% إلى 4113.70 دولار.

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بارت ميليك، الرئيس العالمي لتحليل السلع الأولية لدى "تي.دي سيكيوريتيز"، قالت: "العامل الرئيسي هنا يتمثل في تجدد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ‌إذ لا ‌يرغب المستثمرون عموما في الاحتفاظ بالذهب والفضة ​في ‌الوقت ⁠الراهن، ​وهو ما ⁠يفسر التحرك الذي شهدناه نحو مستوى 4100".

حذرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة من أن أحدث تصعيد في الأعمال القتالية بين واشنطن وطهران يمكن أن يُقلب توقعاتها بفائض كبير في سوق النفط العام المقبل.

يتجه النفط لتسجيل ارتفاع أسبوعي بدفعة من مخاوف تتعلق بالإمدادات وسط تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية.

تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى ⁠تعزيز المخاوف من التضخم، الأمر الذي ربما يدفع ‌البنوك المركزية إلى رفع أسعار ‌الفائدة.

ينظر إلى الذهب بوصفه من أصول ​الملاذ الآمن ووسيلة للتحوط من التضخم، ‌لكن ارتفاع أسعار الفائدة غالبا ما يحد من جاذبيته ‌لأنه لا يدر عائدا، في حين يزيد إقبال المستثمرين على الأصول المدرة للفائدة.

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المتعاملون يترقبون بيانات لمعرفة اتجاه سعر الفائدة

تظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، أن المتعاملين يتوقعون احتمالا بنسبة 69% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي ‌الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في يونيو انقساما في الآراء لكن مع الميل نحو تشديد السياسة النقدية ⁠في ظل ⁠تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

كيفين وارش، رئيس الفيدرالي الأمريكي __2026-07-10T150507Z_353780162_RC2UVLAMS6BH_RTRMADP_3_USA-FED-REPORT-1783696064

يترقب المستثمرون حاليا بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها الأسبوع المقبل وكذلك إفادة لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش، للحصول على مزيد من الإشارات حول التوجه النقدي.

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في غضون ذلك، انخفض سعر الذهب بشكل حاد في الهند هذا الأسبوع، في حين ظل الطلب عليه في الصين مستقرا بعدما أعلن البنك المركزي في يونيو عن أكبر زيادة شهرية في احتياطيات الذهب منذ أكثر من عامين ونصف.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% ​إلى 59.56 دولار للأونصة.

ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1616.72 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 2.2% إلى 1274.50 دولار.