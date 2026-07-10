تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات رغم تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق ​مكاسب أسبوعية قوية.

بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا (0.5%) إلى 75.92 دولار للبرميل.

نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا (0.96%) إلى 71.39 دولار.

يتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6%، بينما يتجه الخام الأمريكي لزيادة بنحو 5%.

فيل فلين، المحلل لدى "برايس فيوتشرز جروب"، قال في مذكرة: "من المثير للدهشة رغم ذلك أن أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاعها إلى ما يقارب 76 دولارا للبرميل، حتى بعد أن ‌صار مضيق هرمز ‌في حكم المغلق مرة أخرى"، بحسب ما نقلته عنه "رويترز".

أرجع فلين ذلك بشكل ​أساسي ‌إلى ⁠الثقة في ​أن ⁠القوة العسكرية للولايات المتحدة "لن تسمح بإغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة".

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إحدى السفن المارة قبالة ساحل عجمان اليوم: "الفرنسية" __AFP_B9UE4C4-1783695891

تخلت الأسعار عن بعض مكاسبها، بعد أن أفاد تقرير لرويترز بأن مفاوضين قطريين في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في ⁠محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا.

وكالة ​الطاقة الدولية قالت اليوم إن أحدث ‌موجة تصعيد في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد تقوض توقعاتها بوجود فائض كبير ‌في سوق النفط العام المقبل.

تسبب تجدد القتال بين أمريكا وإيران في تأخير إعادة الفتح بالكامل لمضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز قبل الحرب.

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جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس، قال إن عدم وقوع أي ضربات أمريكية جديدة على إيران ‌خلال الليل ربما يقلص أسعار النفط، غير أن انخفاض التدفقات عبر مضيق هرمز يحد من الاتجاه للنزول.

ترمب استبعد حربا شاملة

أظهرت بيانات تتبع السفن ⁠أن ناقلات ⁠غاز طبيعي مسال عبرت مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية، لكن حركة المرور اليومية الإجمالية تباطأت.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قال يوم الأربعاء إنه يستبعد اندلاع حرب شاملة من جديد وإن "أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة الناتو في 8 يوليو : "رويترز" __2026-07-08T164520Z_1334271131_RC2S9MADBET5_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT-TRUMP-1783529363

وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى "إيه.إن.زد": "رغم تصعيد الولايات المتحدة لهجماتها على مواقع عسكرية في إيران، استمدت السوق بعض التهدئة من قرار إدارة ترامب تجنب استهداف البنية التحتية الإيرانية للطاقة".

انخفض إنتاج البنزين الروسي إلى مستوى يعادل حوالي 65% فقط من متوسط الاستهلاك الموسمي، بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى توقف العمل في مصافي النفط الكبرى، وفقا لمصدرين في القطاع وحسابات رويترز.