الذهب يرتفع بدعم عمليات الشراء بعد تراجعه 2%

«رويترز»
«رويترز»
الأربعاء 18 فبراير 2026 7:1 |2 دقائق قراءة
الذهب يرتفع بدعم عمليات الشراء بعد تراجعه 2%الذهب يرتفع بدعم عمليات الشراء بعد تراجعه 2%. "رويترز"

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه 2% الجلسة السابقة إثر تقدم المحادثات بين أمريكا وإيران، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة الجديدة في آسيا شكل ضغطا على الأسعار.

زاد المعدن في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4886.7 دولار للأونصة، بعد انخفاضه بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، واستقرت العقود الآجلة تسليم أبريل عند 4904.50 دولار.

واصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الفيدرالي بحثا عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل، حيث يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تظهر أداة "فيد ووتش"، أن الأسواق تتوقع حاليا 3 تخفيضات للفائدة هذا العام بـ 25 نقطة أساس، وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عائدا في أوقات انخفاض الفائدة.

توقعات بـ 3 تخفيضات للفائدة

الأسواق في الصين وسنغافورة وكوريا مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.

في غضون ذلك، قالت إيران إنها توصلت مع أمريكا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية خلال الجولة الثانية من المحادثات النووية في جنيف أمس الثلاثاء، لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها.

في جنيف أيضا، اختتم مفاوضون من أوكرانيا وروسيا اليوم الأول من محادثات سلام بوساطة أمريكية تستمر يومين وسط ضغوط من واشنطن على كييف، للتحرك سريعا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب الدائرة مع موسكو منذ 4 أعوام.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 72.86 دولار بعد تراجعها 4% الجلسة السابقة، وارتفع البلاتين 1% إلى 2026 دولارا، فيما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1690.5 دولار.

التعريفات
الذهبالفضةالبلاتينالبلاديومأمريكاإيرانأوكرانياروسياالفائدةالتضخمالفيدراليالدولارالصينكورياسنغافورةالعملات
