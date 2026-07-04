ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع وسط تراجع توقعات المستثمرين ​برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت أضعف من التقديرات.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4179.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى منذ 23 يونيو.

زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.6% إلى 4191.90 دولار.

يتجه ‌المعدن النفيس لتحقيق ‌مكاسب أسبوعية 2.2%، وهي ​الأولى منذ ‌الأسبوع ⁠الذي ​انتهى في ⁠29 مايو، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص، التي جاءت أضعف من المتوقع، المخاوف المرتبطة بالتضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

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كلفن وونج، كبير ⁠محللي الأسواق لدى "أواندا" قال: "ما نشهده هو ‌تراجع في احتساب أثر توقعات ‌رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ​خلال ما تبقى من ‌العام الجاري وكذلك في الربع الأول من العام المقبل، ‌ويرجع ذلك بالأساس إلى بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة نسبيا التي صدرت أمس".

أظهرت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة إضافة 57 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ‌أقل بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم وأشارت إلى إضافة 110 آلاف وظيفة.

وفقا ⁠لأداة "⁠فيد ووتش" التابعة لـ "سي.إم.إي" يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، بانخفاض عن توقعات عند 66% قبل صدور البيانات.

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عادة تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 62.80 دولار للاونصة.

زاد البلاتين 2.8% إلى 1661.61 دولار، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1281.42 دولار.

المعادن ​الثلاثة عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.