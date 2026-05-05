ارتفعت أسعار النحاس إلى جانب بقية المعادن الصناعية بدعم من تراجع الدولار الأميركي وانخفاض التوقعات المتعلقة بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

صعد المعدن الأحمر بنحو 1% في بورصة لندن للمعادن يوم الجمعة، ليصبح في طريقه لإنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين. وجاء ذلك بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التوقعات بتراجع الضغوط نحو تشديد السياسة النقدية، ما خفف بعض المخاوف المرتبطة بالطلب الصناعي.

كما تراجع مؤشر الدولار لليوم الثاني على التوالي، ما جعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

المعادن الصناعية تعدل مسارها

تعرضت المعادن الصناعية لضغوط خلال الأسابيع الماضية بعدما أشار صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى دعم متزايد لتشديد السياسة النقدية.

وتراجع الألمنيوم بشكل خاص إلى مستويات ما قبل الحرب، وسط توقعات بعودة الإمدادات من الشرق الأوسط، مع زيادة عبور السفن عبر مضيق هرمز منذ توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام مؤقت الشهر الماضي.

كما تتحرك أسعار خام برنت نحو الاستقرار هذا الأسبوع بعد محو المكاسب التي حققتها خلال فترة الحرب.

مكاسب محدودة في أسعار المعادن

قال لي شيويجي، رئيس الأبحاث في شركة "كاوس تيرناري فيوتشرز": "تراجع الدولار بعد انخفاض أسعار النفط وضعف بيانات التوظيف الأميركية، وهو ما يدعم النحاس"، مضيفاً أن "مكاسب الأسعار ستظل محدودة بسبب استمرار ضعف الصناعات التقليدية".

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وارتفع النحاس بنسبة 0.7% إلى 13413 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن بحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت شنغهاي. كما صعد الألومنيوم 0.6% إلى 3110 دولارات للطن، بينما قفز النيكل 1.8% إلى 16540 دولاراً للطن، وارتفعت أيضاً أسعار الزنك والقصدير.