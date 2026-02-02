الأسهم العالمية ترتفع إلى مستوى قياسي مع تهدئة الحرب وتراجع الدولار

صعدت الأسهم العالمية إلى مستوى قياسي جديد، مع عودة المستثمرين بقوة إلى الأسواق ، مدفوعين بإشارات إلى أن أمريكا إيران قد تمددان وقف إطلاق النار، ما ساعد الأسواق على التخلص من علاوات المخاطر التي فرضتها الحرب.

مؤشر MSCI العالمي "أوسع مقياس للأسهم العالمية" ارتفع 0.3% ليصل إلى مستوى قياسي، متجها لتحقيق مكاسب لليوم العاشر على التوالي، في أطول سلسلة صعود منذ سبتمبر. كما صعدت الأسهم الآسيوية 1.3% لتمحو خسائرها الناجمة عن الحرب، بدعم من التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين واشنطن وطهران، بجانب قوة أرباح الشركات الأمريكية.

جاء صعود الأسهم الآسيوية بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت أيضا عند مستويات قياسية، مع رهان المتعاملين على أن خفض التصعيد في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تراجع أسعار النفط وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشير العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم إلى استمرار هذا الزخم في أوروبا.

ساهم في تحسين المعنويات استقرار خام برنت قرب 95 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير من ذروته التي اقتربت من 120 دولارا الشهر الماضي، ومع انحسار توترات الشرق الأوسط ، تراجع الدولار "الذي برز كملاذ آمن خلال فترة الصراع" حيث يتجه مؤشر بلومبرغ لتسجيل تاسع يوم من الخسائر، في أطول سلسلة تراجع منذ ديسمبر 2006.

آسيا متمسكة بآمال السلام ومدعومة بالنفط

عاد المستثمرون إلى الأسهم رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب، مع تنامي التوقعات بأن أمريكا وإيران ستواصلان المفاوضات والعمل على إعادة فتح مضيق هرمز، وساهم تجدد الإقبال على أسهم التكنولوجيا في دفع تعاف قوي من موجة البيع الشهر الماضي، التي أدخلت عدة مؤشرات في نطاق التصحيح الفني.

"المتداولون في آسيا يتمسكون بقوة بالأمل في أن جولة جديدة من محادثات السلام بين أمريكا وإيران ستتحقق خلال الأيام المقبلة" بحسب كبير محللي الأسواق في "كي سي إم تريد" تيم واتيرر، الذي أضاف "تداول النفط دون 100 دولار، بجانب آمال الانفراجة الدبلوماسية، يعيدان الحياة إلى الأسهم".

تدرس أمريكا وإيران تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي يوم الثلاثاء، لمدة أسبوعين إضافيين لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق سلام، وفقا لشخص مطلع على الأمر، ويعمل الوسطاء بين الجانبين على ترتيب محادثات فنية لحل القضايا الأكثر تعقيدا، بحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وتشمل هذه القضايا إعادة فتح مضيق هرمز وبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

ماذا يقول استراتيجيو بلومبرغ ؟

"تشهد المؤشرات الرئيسية في آسيا جلسة قوية جديدة، مع عودة تركيز المستثمرين إلى قوة أرباح الشركات الكبرى، في وقت تتراجع فيه الحرب في إيران إلى الخلفية. كما أن التوازن بين الضغوط التضخمية قصيرة الأجل ومخاطر النمو على المدى المتوسط يبقي منحنيات عوائد السندات مستقرة، وهو عامل إيجابي للأسهم".

الذهب يرتفع والفضة تقفز

ارتفع الذهب 0.6% ليصل إلى 4820 دولارا للأونصة، بينما قفزت الفضة 1.5% إلى 80 دولارا للأونصة. كما صعدت السندات الأمريكية، مع تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.27%، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن تسارع التضخم.

ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، مدعوما بضعف العملة الأمريكية، بينما تعزز الين بعد أن أكد أكبر مسؤول معني بشؤون العملة أتسوشي ميمورا أن اليابان وأمريكا ستعملان معا في ملف أسعار الصرف، كما حافظت الأسهم الصينية على مكاسبها بعد بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي في الربع الأول جاء أقوى من المتوقع.

مدير المحافظ في "ويلسون لإدارة الأصول" ماثيو هاوبت قال "الأسواق تعود ببساطة إلى أوضاع ما قبل الحرب، بعدما تجاوزت الصراع رغم عدم حله"، مضيفا "من الآن فصاعدا، نحتاج إلى أخبار جديدة لدفع الاتجاه نحو مزيد من الصعود، إذ إن عمليات الشراء المنهجية قد استُكملت إلى حد كبير".

التكنولوجيا تقود وول ستريت

في وول ستريت، قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن كانت متأخرة في الأداء منذ بداية العام. وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" في 10 من آخر 11 جلسة، بينما صعد مؤشر "ناسداك 100" للجلسة 11 على التوالي أمس الأربعاء، في أطول سلسلة صعود منذ ديسمبر 2019.

كما ساهمت الأرباح القوية في دعم المعنويات، حيث ارتفعت أسهم "بنك أوف أميركا" و"مورجان ستانلي" بعد تحقيق متداولي الأسهم فيهما إيرادات فاقت التوقعات.

الأسواق الناشئة تصعد

ساعدت آفاق استئناف المفاوضات في ترسيخ توجه عام نحو المخاطرة في الأسواق، إذ واصلت أسهم الأسواق الناشئة مكاسبها، مع ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بنسبة 1% يوم الخميس.

كما تمكنت مؤشرات سنغافورة وتايوان، إلى جانب مؤشر "إم إس سي آي" لأمريكا اللاتينية، من محو خسائرها التي تكبدتها بعد هجمات أمريكا وإسرائيل على إيران، وانضم إليها مؤشر "سي إس آي 300" الصيني أمس الأربعاء. كذلك تجاوزت سوق الأسهم في تايوان، بريطانيا من حيث القيمة السوقية، مع عودة أسهم التكنولوجيا في الجزيرة إلى الواجهة بدعم من آمال خفض التصعيد في الحرب.

محللو "جولدمان ساكس" قالوا في تقرير "قاد الارتفاع التعافي أسواق شمال آسيا وأوروبا الناشئة وأمريكا اللاتينية، في حين تخلفت مناطق آسيان والهند المستوردة للنفط".