أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على انخفاض اليوم الجمعة، وسط موجة بيع واسعة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا، تزامنا مع تجدد المخاوف التجارية والجيوسياسية التي دفعت المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي انخفض بنسبة بلغت 0.34% إلى 641.54 نقطة، فيما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.35% عند الإغلاق.

سجل مؤشر "كاك 40" الفرنسي خسائر بلغت 0.47%، ليصل إلى مستوى 8338.81 نقطة، فيما سجل "فايننشال تايمز 100" البريطاني خسائر أقل حدة بدعم من أسهم الطاقة والسلع الأساسية.

تأثر قطاع السيارات بمخاوف من فرض رسوم جديدة على واردات أوروبية تشمل السيارات والصلب ومنتجات صناعية.

تعرضت أسهم شركات مثل "فولكسفاجن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس" لضغوط بعد تصاعد القلق من احتمال تشديد الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات الأوروبية.

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كذلك، تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط، متأثرة بتراجع أسهم شركات أشباه الموصلات عالمياً، في ظل مخاوف من تباطؤ الطلب على الرقائق الإلكترونية وعمليات جني أرباح بعد المكاسب التي حققها القطاع خلال الأشهر الماضية.

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زادت حالة العزوف عن المخاطرة مع استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأسهم والاتجاه نحو الأصول الآمنة، في وقت يترقب فيه المتعاملون مؤشرات اقتصادية قد تعطي إشارات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

ويرى محللون أن الضغوط الحالية تعكس مزيجاً من المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية، وتراجع شهية المخاطرة، إضافة إلى القلق من تأثير أي قيود تجارية جديدة على الشركات الأوروبية المعتمدة على التصدير، ولا سيما شركات السيارات الألمانية.

تتجه أنظار المستثمرين خلال الأيام المقبلة إلى أي مستجدات بشأن السياسات التجارية الأمريكية، فضلاً عن البيانات الاقتصادية واجتماعات البنوك المركزية، لتقييم انعكاساتها على توقعات النمو والأرباح في أوروبا.