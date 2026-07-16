ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المُسال في آسيا إلى أعلى مستوى منذ أواخر مارس، مع تجدد المواجهات في الشرق الأوسط، ما زاد المخاوف من استمرار تعطل حركة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي لفترة أطول.

بلغ سعر شحنات الغاز المُسال الفورية نحو 20.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب متعاملين، بعد أن صعد بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.

تصاعدت حدة الصراع في الأيام الماضية مع احتدام المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على المضيق، الذي يُعد ممراً رئيسياً لنحو خُمس إمدادات الغاز المُسال العالمية. وشنت الولايات المتحدة مزيداً من الهجمات على إيران بهدف الضغط على طهران كي توقف استهداف السفن وتعيد فتح مضيق هرمز.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء أن الممر الملاحي سيظل مغلقاً إلى أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها وترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

دفع تجدد التوترات المشترين في آسيا بالفعل إلى البحث عن مزيد من شحنات الغاز، إذ اشترت باكستان أغلى شحنة فورية منذ أربع سنوات بسعر بلغ نحو 20.70 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب متعاملين، بعد إلغاء شحنة كان من المقرر استلامها من قطر بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز. كما طرحت دول أخرى، من بينها الهند وتايلندا وبنغلاديش، مناقصات في الآونة الأخيرة لتوريد شحنات الغاز.

وانخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى توقف شبه كامل منذ استئناف الولايات المتحدة حصارها البحري لإيران بعد موجة من الهجمات على السفن التجارية، غير أن عدداً قليلاً من السفن تمكن من عبور الممر الملاحي.

تأثير اضطرابات هرمز

سيُبقي استمرار الاضطرابات على حالة شح إمدادات الغاز المُسال، لا سيما في آسيا، حيث يعتمد المشترون بشكل كثيف على الشحنات القطرية. وتتداول شحنات الغاز المُسال الفورية حالياً بسعر يقارب ضعف مستوى ما قبل الحرب.

قال إيفان تان، محلل الغاز المُسال لدى "آي سي آي إس" (ICIS): "فيما يخص المشترين في آسيا، فإن هذا يؤخر العودة المأمولة للإمدادات القطرية لفترة أطول".

وأضاف: "إذا استمرت التوترات الجيوسياسية خلال الشهرين المقبلين، فإن انخفاض المخزون في أوروبا واستمرار قوة الطلب في آسيا سيدفعان المنطقتين إلى عرض أسعار أعلى للشحنات الفورية خلال ما تبقى من العام".