منحت "أرامكو" السعودية شركة "هاليبرتون" المدرجة في بورصة نيويورك عقدًا متعدد السنوات لتقديم خدمات متكاملة في مجالي التحفيز وإكمال الآبار من أجل تطوير الغاز غير التقليدي في السعودية، بحسب ما أعلنته "هاليبرتون" في بيان.

العقد ضمن اتفاقية أوسع نطاقًا بمليارات الدولارات لتطوير الغاز غير التقليدي، تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم، وستنشر "هاليبرتون" بموجبه حلول أتمتة ذكية لعمليات التكسير الهيدروليكي تحسّن الأداء.

تخطط الشركة كذلك لزيادة استثماراتها في التصنيع المحلي داخل السعودية، وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها، وتوسعة برامج تطوير القوى العاملة داخل المملكة لزيادة نطاق العمليات.

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رامي ياسيت، رئيس منطقة نصف الكرة الشرقي في "هاليبرتون"، قال: "ابتداءً من الربع الثالث من 2026، ستقوم الشركة بنشر أول منصة تكسير ذكية متكاملة تمامًا في المملكة من خلال خدمات 'OCTIV® Auto Frac وSensori' لمراقبة عمليات التكسير".

بحسب ياسين، فإن هذا يسهم في تعزيز قيمة الأصول لأحد أكبر الحقول غير التقليدية في العالم.

"هاليبرتون"، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 1919، هي حاليا واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في توفير المنتجات والخدمات لقطاع الطاقة، حيق تعمل على ابتكار تقنيات ومنتجات وخدمات مبتكرة.

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