هبوط جماعي لأسهم أوروبا بعد فشل المفاوضات بين أمريكا وإيران

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات هذا الأسبوع، أول أيام التداول بعد فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حصار مضيق هرمز بأثر فوري.

المؤشر "يورو ستوكس 50" الأوروبي انخفض 0.9%، بينما تراجع المؤشر داكس "DAX" الألماني 1% في بداية التعاملات.

كذلك انخفض المؤشر فوتسي 100 البريطاني "FTSE 100" بنسبة 0.4%، في حين انخفض المؤشر "كاك 40" الفرنسي 1%.

الهبوط الجماعي جاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد إن البحرية الأمريكية ستبدأ على الفور فرض حصار بحري على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه، في أعقاب فشل المفاوضات مع إيران.

كان ترمب قد أعلن وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران في وقت مبكر من الأربعاء الماضي لإجراء مفاوضات بعدما تعهدت إيران بالسماح بفتح الممر الملاحي الحيوي خلال تلك المدة.

لكن منذ ذلك الحين لم يعبر سوى عدد محدود للغاية من السفن وناقلات النفط المضيق.

وقفزت أسعار النفط اليوم في أعقاب هذه التطورات، حيث عاودت الارتفاع فوق مستويات 100 دولار للبرميل.

بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 7.4% إلى 102 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.7% مسجلا 103.9 دولار.