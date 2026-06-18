ناقلات تعبر المضيق بعد توقيع مذكرة بين أمريكا وإيران

أبحرت 3 ناقلات عملاقة ترفع العلم السعودي وتحمل 6 ملايين برميل من النفط عبر مضيق هرمز اليوم الخميس بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا مع إيران ​لإنهاء الحرب التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نشر نسخة من مذكرة التفاهم عبر منصة "إكس"، تشير إلى أن إيران ستتخذ الترتيبات اللازمة "ببذل قصارى جهدها" لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم لمدة 60 يومًا فقط، بحسب "بلومبرغ".

تبدأ حركة مرور السفن التجارية على الفور، مع مراعاة الحاجة إلى إزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل إيران.

ستجري إيران محادثات مع عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية لمضيق هرمز، في إطار مناقشات مع الدول الأخرى المطلة على الخليج، بحسب الوثيقة.

ستكون الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز متوافقة مع "القانون الدولي الساري والحقوق السيادية للدول الساحلية للمضيق".

وقع ترمب أمس الأربعاء "مذكرة تفاهم" لإنهاء الحرب، ووقع عليها أيضا بزشكيان، لتدخل حيز التنفيذ قبل يومين من الموعد الذي كان متوقعا.

أهم بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني-01

تنص المذكرة على فتح مضيق هرمز فورا ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.

لكن شركات الشحن تقول إن عبور المضيق سيستغرق بعض الوقت حتى يصل لمستويات ما قبل الحرب، مع ضرورة ضمان الإبحار الآمن وإزالة الألغام.

ظهرت مؤشرات على الفور على تأثير التطور الأحدث. فالسفن التي كانت في السابق تخفي مواقعها عن طريق إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، أصبحت الآن تبث مواقعها وهي تستعد لعبور المضيق.

انخفضت أسعار النفط ووصلت إلى أدنى مستوى منذ اندلاع الحرب.

كيف سيكون وضع لبنان؟

⁠إسرائيل، التي شنت الحرب على إيران كتفا بكتف، لم تشارك في ​المفاوضات التي جرت مع طهران، ⁠وتوغلت قواتها خلال مارس في لبنا، الذي استولت منذ ذلك الحين على مساحة كبيرة من جنوبه.

مضيق هرمز اليوم: صورة من "الفرنسية" __AFP_B7HW7UL-1781788213

إيران كانت قد كررت مرارا أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يشمل لبنان أيضا.

تدعو المذكرة التي وقعها ترمب صراحة إلى "الإنهاء الدائم" للحرب في لبنان وضمان "سلامة أراضيه وسيادته".

بيد أن إسرائيل قالت إنها لا تعتزم الانسحاب من لبنان مهما كانت نتيجة مفاوضات ترمب، ونشرت اليوم الخميس خريطة جديدة تظهر منطقة موسعة في الجنوب تحتلها قواتها ووصفتها بأنها منطقة عازلة.