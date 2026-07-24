وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرتي تفاهم بقيمة تصل إلى 9.5 مليار دولار (نحو 34 مليار ريال) مع "مؤسسة التمويل الدولية" و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" التابعتين لمجموعة البنك الدولي، بحسب بيان اليوم الجمعة.

المذكرتان تهدفان إلى تعزيز النمو الاقتصادي والإسهام في استحداث فرص العمل النوعية، وتدعمان فرص الاستثمار مع شركات محفظة الصندوق في أسواق السعودية والمنطقة.

تُضاف مذكرتا التفاهم إلى سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي عقدها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية دولية رائدة لتسريع التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة.

تعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على مجموعة متنوعة من موارد التمويل والأدوات المالية.

اقرأ أيضا: مذكرة بـ15 مليار دولار بين "PIF" وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي

6 مليارات دولار للقطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية

تركّز مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و"مؤسسة التمويل الدولية"، التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار على المشاريع المؤهلة في القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للطرفين في أسواق المملكة والمنطقة.

بين هذه المشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية.

تتيح المذكرة كذلك فرصاً لنقل وتبادل المعرفة بين الصندوق والمؤسسة، وتدعم تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، بما يسهم في تنوّع وقوة منظومة الاستثمار عامة، واستحداث فرص عمل جديدة.

اقرأ أيضا: الطاقة النووية تعزز السيادة الاقتصادية السعودية وتحمي نموها

3.5 مليار لتوفير ضمانات وأدوات تسهيل

مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"، التي تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار أمريكي، تتيح للوكالة استطلاع فرص توفير ضمانات وأدوات لتسهيل الأنشطة التمويلية لشركات الصندوق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تركز المذكرة على الفرص المتوافقة مع أولويات الجانبين، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير صناعات مبتكرة، واستحداث فرص العمل النوعية.

رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، قالت: "من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيعزز الصندوق من استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية ويدعم دور الصندوق في مواصلة تسريع التحوّل في الاقتصاد السعودي".

اقرأ أيضا: اتفاقية سعودية أمريكية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في "مؤسسة التمويل الدولية"، قال بدوره: "تعكس الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات مجموعة البنك الدولي لتحويل الطموح إلى أثر ملموس، والجمع بين رأس المال والفرص الاستثمارية، من خلال الاستثمارات العابرة للحدود وتبادل المعرفة، وتعزيز الروابط بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء، واستحداث الوظائف النوعية في القطاع الخاص".

تأتي الاتفاقيتان ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية، بما يدعم تنفيذ المشاريع الكبرى، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، ويسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030".