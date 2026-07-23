لم تعد الكهرباء مجرد خدمة عامة تقاس بعدد المحطات أو ساعات التشغيل، بل أصبحت جزءا من معادلة الأمن الوطني والسيادة الاقتصادية. فالدولة التي لا تستطيع ضمان الطاقة لمصانعها ومدنها وشبكاتها الرقمية قد تجد نفسها مقيدة، حتى لو توافرت لديها رؤوس الأموال والموارد الطبيعية.

من هذه الزاوية، تتجاوز أهمية اتفاقية التعاون السعودي–الأمريكي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مسألة بناء مفاعل أو إضافة مصدر جديد إلى مزيج الكهرباء.

الاتفاقية تفتح أمام السعودية مسارا إستراتيجيا لتنويع مصادر التوليد، وتقليل الاعتماد على تقنية واحدة، وحماية النمو الصناعي والعقاري والرقمي من اختناقات المعدات وسلاسل الإمداد، إلى جانب تحقيق وفورات في الغاز تعاد توظيفها إلى الصناعة لتعظم قيمتها الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي يصل إلى مصانع التوربينات

طفرة الذكاء الاصطناعي التي بدأت بالرقائق ومراكز البيانات انتقلت سريعاً إلى قطاع الكهرباء. فمراكز البيانات العملاقة تحتاج إلى إمداد مستمر على مدار الساعة، وبقدرات قد تقترب من استهلاك مدن كاملة.

مع اتساع الاستثمارات العالمية في هذه المراكز، بدأت شركات التقنية ومطورو المشروعات يحجزون توربينات الغاز ومعدات الشبكات قبل سنوات من التشغيل.

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بحسب أحدث الإفصاحات، فإن الطلب المتراكم المؤكد على توربينات ومعدات التوليد الغازي لدى "جي إي فيرنوفا" و"سيمنس إنيرجي" يبلغ نحو 113 جيجاواط، ويرتفع إلى قرابة 203 جيجا واطات عند إضافة حجوزات الطاقة التصنيعية والالتزامات التي لم تتحول كلها بعد إلى طلبات نهائية.

لا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي هو السبب الوحيد في ازدحام المصانع، فالطلب يأتي أيضا من نمو استهلاك الكهرباء عالميا، وإحلال الفحم والنفط بالغاز، والحاجة إلى وحدات مرنة تساند الطاقة الشمسية والرياح.

لكنه أضاف طبقة جديدة وقوية من الطلب في وقت لم تكن فيه القدرات التصنيعية مهيأة لهذه السرعة.

الخطر لا يبدأ بانقطاع الكهرباء

لا تتمثل المخاطرة المباشرة بالضرورة في انقطاع الكهرباء، بل في اتساع الفجوة بين نمو الطلب وموعد دخول القدرات الجديدة إلى الخدمة.

الاقتصاد السعودي يتوسع في وقت واحد عبر الصناعة والتعدين والإسكان والسياحة وتحلية المياه ومراكز البيانات. فكل مصنع أو مخطط سكني جديد يحتاج إلى الكهرباء قبل أن يبدأ الإنتاج أو يستقبل السكان.

إذا تأخر وصول توربينات الغاز أو معدات الشبكة، فقد يظهر الأثر في صورة تأخير ربط مصنع، أو إرجاء تطوير مشروع عقاري، أو ارتفاع تكلفة توصيل الخدمة، أو فقدان استثمار رقمي يبحث عن موقع يستطيع ضمان مئات الميغاواط بصورة مستقرة.

هنا تتحول الكهرباء من بنية تحتية تدعم النمو إلى قيد يحد منه، ويصبح موعد تصنيع التوربين عاملا مؤثرا في موعد تشغيل المصنع أو تسليم المشروع السكني.

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الطاقة النووية كأداة للسيادة

تكمن القيمة الإستراتيجية للطاقة النووية في أنها توفر مسارا لإضافة قدرات كهربائية كبيرة لا تعتمد على خطوط إنتاج توربينات الغاز نفسها، ولا تستهلك الغاز أو السوائل النفطية أثناء التشغيل.

هذا لا يعني الاستغناء عن المحطات الغازية، فهي ستظل ضرورية لتغطية الذروة، وموازنة تغير إنتاج الطاقة المتجددة، والاستجابة السريعة لحركة الطلب. لكن الطاقة النووية تستطيع نقل جزء من إنتاج الحمل المستمر من الغاز إلى مصدر ثابت يعمل بمعامل قدرة مرتفع.

تنويع المزيج هنا ليس مجرد قرار تقني، بل ممارسة للسيادة الاقتصادية.

فكلما اعتمدت الدولة على تقنية واحدة، ازدادت حساسيتها لتغيرات أسعارها ومواعيد توريدها وقرارات الشركات المصنعة لها.

أما الجمع بين النووي والطاقة الشمسية والرياح والغاز والتخزين والربط الكهربائي، فيوزع المخاطر ويمنح المخطط الوطني خيارات أوسع.

السعودية تمتلك المادة الأولية لبناء سلسلة قيمة نووية، فتبدأ من اليورانيوم المحلي وتمتد إلى التعدين والمعالجة والخدمات الهندسية والتشغيل.

في هذه الحالة، لا تصبح الطاقة النووية مجرد بديل لمحطة غازية، بل قطاعا جديدا يعزز استقلالية إنتاج الطاقة عن العوامل الخارجية.

تحرير الغاز ورفع قيمته الاقتصادية

تكمن إحدى أهم فوائد الطاقة النووية في أنها تنتج كميات كبيرة ومستقرة من الكهرباء من دون استهلاك الغاز الطبيعي.

يعني هذا أن جزءا من الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يمكن توفيره وتوجيهه إلى استخدامات تحقق عائدا اقتصاديا أعلى.

اقتصاديا، لا تتمثل تكلفة حرق الغاز في محطات الكهرباء في سعره المحلي فقط، بل في تكلفة الفرصة البديلة أي القيمة التي كان يمكن تحقيقها لو استُخدم الغاز مادة أولية في البتروكيماويات والأسمدة والهيدروجين والحديد المختزل، أو جرى تصديره بعد تطوير البنية التحتية اللازمة.

كل وحدة غاز تحل محلها الكهرباء النووية قد تنتقل من نشاط خدمي منخفض الهامش نسبيا، هو توليد الكهرباء، إلى نشاط صناعي أو تصديري أعلى قيمة مضافة.

من ثم، لا ينبغي تقييم المفاعل النووي فقط بمقارنة تكلفته المحاسبية بتكلفة محطة غازية، وإنما بمقارنة تكلفة النظام الاقتصادي كاملا، بما فيها قيمة الغاز المحرر.

فالغاز لا يمثل وقودا لتوليد الكهرباء فقط، بل يعد مادة أساسية في الصناعات تولد منتجات قابلة للتصدير، وتولد وظائف، ويدعم قيام سلاسل إنتاج محلية أوسع.

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طاقة ترفع أفق الأمان للقطاع العقاري

يمثل القطاع العقاري أحد أبرز المستفيدين من توسيع مزيج الطاقة، لأن نمو المدن والمخططات السكنية والمشروعات الكبرى لا يعتمد على توافر الأراضي والتمويل والطرق فقط، بل على وجود كهرباء يمكن إيصالها في الوقت والكمية المطلوبين.

مع استمرار التوسع العمراني وارتفاع عدد المشتركين والأحمال، تصبح جاهزية التوليد والشبكات عاملا حاسما في سرعة تطوير الأحياء الجديدة وربطها بالخدمة.

يشير تقرير شركة "السعودية للطاقة" إلى أن نمو المدن والمشروعات الكبرى وارتفاع الطلب طويل الأجل يفرضان توسعة مستمرة لقدرات التوليد والنقل والتوزيع، مع تسريع ربط مراكز الطلب الجديدة.

من ثم، فإن إدخال الطاقة النووية إلى جانب المتجددة والغاز يرفع موثوقية الإمداد ويقلل احتمال أن تؤدي اختناقات المعدات أو تأخر إضافة القدرات إلى إرجاء تسليم المخططات السكنية أو رفع تكلفة البنية التحتية فيها.

بذلك، لا تخدم وفرة الكهرباء القطاع العقاري بعد اكتمال البناء فقط، بل تصبح جزءا من جدواه الاقتصادية منذ مرحلة التخطيط الأولى.

مزيج الطاقة وتأمين النمو

لا توجد تقنية واحدة تستطيع تلبية جميع احتياجات الشبكة.

فالطاقة الشمسية منخفضة التكلفة وسريعة الإنشاء، لكنها متغيرة.

والغاز مرن وقابل للتشغيل عند الحاجة، لكنه يستهلك موردا مرتفع القيمة ويعتمد على سوق توربينات مزدحمة.

والطاقة النووية توفر إنتاجا مستقرا وكثيفا، لكنها نحتاج إلى رأس مال كبير ومدة بناء طويلة.

لذلك، يقوم المزيج الأمثل على توزيع الوظائف، الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء منخفضة التكلفة، والنووي للحمل المستمر، والغاز للمرونة والذروة، والتخزين والربط لضبط توازن الشبكة.

الاتفاقية النووية لا تحل سريعا اختناق توريد التوربينات، لكنها تؤسس خيارا طويل الأجل قبل أن تصبح الحاجة إليه طارئة.

قيمتها الحقيقية أنها توسع هامش القرار الوطني، كهرباء أكثر تنوعا، وغاز متاح للصناعة، واعتماد أقل على سوق واحدة للمعدات، وقدرة أكبر على استيعاب المصانع والمساكن ومراكز البيانات.

في الاقتصادات التي تتوسع بسرعة، لا يكفي أن تلحق الكهرباء بالنمو بل يجب أن تسبقه.

عندما تصبح الطاقة متاحة قبل وصول المصنع والسكان والاستثمارات، تتحول من قيد محتمل إلى ركيزة للسيادة وأداة لاستدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل.