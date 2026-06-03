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الطاقة

وزير الطاقة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأربعاء 3 يونيو 2026 22:27 |1 دقائق قراءة
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وزير الطاقة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض اليوم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الفني والتقني، وتطبيق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النوويين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات البرنامج الوطني للطاقة الذرية، وما حُقق من تقدم بالتعاون مع الوكالة.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المستمر بين السعودية والوكالة، الذي يتضمن عدة مجالات من أبرزها تبادل الخبرات ودعم القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية لتطوير البنية التحتية النووية، بما يحقق توجهات هذا القطاع في تنويع مزيج الطاقة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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