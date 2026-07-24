وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي "EXIM" مذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار (أكثر من 56.2 مليار ريال )، وفقا لما ورد في بيان اليوم الجمعة.

تهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون المالي والفرص الاستثمارية والتجارية، وتوفر إطاراً لدعم التمويل، وتستهدف شراء السلع والخدمات الأمريكية لمصلحة شركات محفظة الصندوق المؤهل.

بنك التصدير والاستيراد الأمريكي هو الوكالة الحكومية الأمريكية المتخصصة بائتمان الصادرات.

تتماشى مذكرة التفاهم مع سائر شراكات الصندوق مع عدد من مؤسسات ائتمان الصادرات الرائدة في الأسواق ذات الأولوية. وتستفيد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية من عدة مصادر وأدوات تمويلية.

اقرأ أيضا: "الطائرات المروحية" تعلن اتفاقيات وطلبات جديدة في معرض فارنبورو

أكبر سوق دولية لصندوق الاستثمارات العامة

تعد الولايات المتحدة أكبر سوق دولية لصندوق الاستثمارات العامة، إذ وصلت قيمة مشتريات الصندوق وشركات محفظته من السوق الأمريكية منذ عام 2017 إلى 65 مليار دولار، ما أسهم في الناتج المحلي الأمريكي بقيمة 35 مليار دولار.

بموجب مذكرة التفاهم، سيستطلع صندوق الاستثمارات العامة وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي فرص التعاون في عدد من القطاعات، بما في ذلك التقنيات المتقدمة، وصناعات الفضاء والطيران، والبنية التحتية، والتنقل المستقبلي، والأمن المائي، والمعادن المخصصة للتصنيع المتقدم.

يعتزم الطرفان تعزيز سلاسل التوريد ودفع الابتكار الرقمي والصناعي، إلى جانب مواصلة تمكين التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد في المملكة والولايات المتحدة.

اقرأ أيضا: رئيس بلومبرغ لـ"الاقتصادية": السعودية جزء أساسي من المحافظ الاستثمارية العالمية

سراكة تمكن من تعزيز التعاون في القطاعات الإستراتيجية

رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، قالت: "ستمكّننا الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي من تعزيز التعاون في القطاعات الإستراتيجية، وإطلاق فرص جديدة لعقد شراكات بين الشركات الأمريكية والسعودية، وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بينها، بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل".

تأتي الاتفاقية ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع مصادر التمويل وتوسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية، بما يدعم تنفيذ المشاريع الكبرى، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، ويسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030".