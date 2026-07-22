أعلنت شركة الطائرات المروحية اليوم، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي وأكبر مشغل تجاري للطائرات المروحية في السعودية، سلسلة من الاتفاقيات والطلبات الجديدة خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 في المملكة المتحدة، تضمنت شراء مروحيات إضافية، والتوسع في قطاع طيران الأعمال بالطائرات ثابتة الجناح، في خطوة تعزز استراتيجيتها للنمو ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

فعّلت الشركة الاتفاقية الإطارية الموقعة مع شركة إيرباص خلال معرض "هاي هلي إكسبو"، المعروفة حاليًا باسم "فيرتكون"، بطلب شراء مؤكد لـ8 مروحيات إضافية من طراز H145، على أن يتم تسليمها بين عامي 2027 و2028، ضمن الاتفاقية التي تشمل شراء ما يصل إلى 120 مروحية من طرازات مختلفة خلال فترة تمتد بين 3 و5 سنوات.

وأكدت الشركة أن الطلب الجديد يأتي ضمن نهجها الهادف إلى تحسين كفاءة الأسطول وجدولة عمليات التسليم بما يضمن دمج الطائرات الجديدة بسلاسة في عملياتها التشغيلية، بما يدعم التوسع في خدمات الإسعاف الجوي، والأعمال الجوية، والتنقل الجوي الحضري، وغيرها من الخدمات داخل السعودية وخارجها.

كما أعلنت الشركة طلبا إضافيا لشراء 11 مروحية متوسطة ثنائية المحرك من طراز AW139 من شركة ليوناردو، على أن يتم تسليمها خلال 2027 و2028، ضمن الاتفاقية الإطارية متعددة السنوات الموقعة بين الطرفين في 2024، التي تتيح شراء 130 مروحية.

وأوضحت أن الطلب الجديد يعزز إستراتيجية الشركة القائمة على تنويع الشراكات مع أبرز مصنعي المعدات الأصلية، وتحسين كفاءة الأسطول، بما يعزز جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران في السعودية.

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التوسع إلى طيران الأعمال عبر 60 طائرة نفاثة

وقعت شركة الطائرات المروحية خطاب نوايا مع شركة بومباردييه تمهيدًا لاستكمال إجراءات طلب مؤكد لشراء 12 طائرة نفاثة، تشمل 5 طائرات من طراز Challenger 3500، و5 طائرات من طراز Global 5500، وطائرتين من طراز Global 8000، مع خيارات لشراء 48 طائرة إضافية من الطرازات نفسها، بما يرفع حجم الأسطول المستهدف إلى 60 طائرة، في خطوة تمثل دخولها الرسمي إلى قطاع طيران الأعمال بالطائرات ثابتة الجناح.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنو مارتينيز، ورئيس قطاع الطيران والأمن في صندوق الاستثمارات العامة محمد يوسف، إلى جانب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بومباردييه إريك مارتيل، ورئيس مجلس إدارتها بيير بودوان.

وأكدت الشركة أن دخولها قطاع طيران الأعمال يأتي امتدادًا لمسيرة النمو التي بدأتها منذ تأسيسها في 2018، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص والطيران العام، مدفوعًا بالنمو السياحي والاقتصادي وتوسع الوجهات الجديدة في السعودية.

وأوضح الكابتن أرنو مارتينيز أن رؤية الشركة تتمثل في أن تصبح المزود لخدمات الطيران العام انطلاقًا من السعودية إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التوسع في تشغيل الطائرات ثابتة الجناح يمثل امتدادًا طبيعيًا لإستراتيجية الشركة.

وأضاف أن الأسطول الجديد سيضم طائرات تجمع بين الكفاءة التشغيلية والقدرة على الطيران لمسافات طويلة وأعلى مستويات الراحة، بما يلبي احتياجات السوقين السعودي والإقليمي.

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شراكات إستراتيجية تعزز الحضور العالمي

قال الكابتن أرنو مارتينيز إن الطلب الإضافي على مروحيات H145 يعكس الشراكة الممتدة مع إيرباص خلال السنوات الـ6 الماضية، ويعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة، والتوسع خارج السعودية، وترسيخ مكانتها إقليميًا وعالميًا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للمروحيات ماثيو لوفو أن مروحية H145 أثبتت كفاءتها في ظروف التشغيل الصعبة، خاصة في البيئات الحارة والمرتفعة، معربًا عن اعتزازه باستمرار اعتماد شركة الطائرات المروحية عليها ضمن أسطولها المتنامي.

وفي السياق ذاته، قال مارتينيز إن توسيع الشراكة مع ليوناردو يعزز مكانة الشركة بوصفها واحدة من أكبر مشغلي مروحيات AW139 على مستوى العالم، ويدعم خططها الرامية إلى تحسين كفاءة الأسطول والتوسع في خدمات الإسعاف الجوي، ونقل كبار الشخصيات، والخدمات البحرية.

بدوره، أكد المدير العام المشارك لشركة ليوناردو والعضو المنتدب لشركة ليوناردو للمروحيات جيان كوتيلو التزام الشركة بدعم إستراتيجية شركة الطائرات المروحية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الطلب الجديد يأتي بعد تسليم المروحية الأربعين للشركة، ويعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وفي قطاع طيران الأعمال، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بومباردييه إريك مارتيل إن اختيار شركة الطائرات المروحية لطائرات بومباردييه يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية، مؤكدًا التزام الشركة بدعم خطط التوسع في السعودية من خلال توفير أحدث الطائرات والخدمات والدعم الفني.

وأكدت شركة الطائرات المروحية أن جميع استثماراتها تنطلق من رؤية تستهدف بناء منظومة طيران متكاملة، عبر الابتكار، والتميز التشغيلي، والاستدامة، وتعزيز توطين صناعة الطيران، واستقطاب الاستثمارات، وترسيخ مكانة السعودية مركزًا إقليميًا وعالميًا لقطاع الطيران العام.

عن شركة الطائرات المروحية

وتأسست شركة الطائرات المروحية من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن إستراتيجية تطوير القطاعات الواعدة، وبدأت عملياتها التشغيلية في 2019، وتدير حاليًا أكثر من 60 طائرة مروحية تقدم خدمات الإسعاف الجوي، والأعمال الجوية، ورفع الأحمال الثقيلة، والنقل الخاص، والرحلات السياحية في مختلف مناطق السعودية.

ويتجه قطاع الطائرات المروحية في السعودية إلى نمو متسارع مدفوعًا بمشاريع رؤية 2030، وزيادة الطلب على النقل الجوي، والسياحة، والإسعاف الجوي، وخدمات النفط والغاز. كما تدعم الاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في الأساطيل وتحالفات الشركات العالمية تحويل السعودية إلى مركز إقليمي لخدمات الطيران المروحي المتقدمة.