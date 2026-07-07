ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية للسعودية في الخارج بنهاية العام الماضي 12% إلى 259.4 مليار دولار، ما يجعلها الـ27 عالميا بين كبار مصدرين الاستثمارات للخارج نزولا من الـ26 بنهاية 2024 مع تقليص وتيرة ضخ الاستثمارات الخارجية الجديدة مع التركيز محليا لتنويع الاقتصاد.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تراجعت الاستثمارات الخارجية الجديدة التي ضختها السعودية خلال العام الماضي 2% إلى 27 مليار دولار، لكنها تبقى مصدرا مهمها للاستثمار الأجنبي المباشرة محتلة الترتيب 23 لكنه أقل من مركز عام 2024 البالغ 18 عالميا.

رصيد الاستثمارات الأجنبية في الخارج يشير إلى الاستثمارات المتراكمة عبر السنوات التي التي تم استثمارها من قبل شركات أو أفراد من دولة معينة في دول أخرى حيث تكون لديهم ملكية جزئية أو كلية في مشاريع أو شركات أجنبية.

يأتي هذا التقليص في الوقت الذي تركز السعودية على الاستثمارات في مشاريعها لتنويع اقتصادها كهدف إستراتيجي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030، من بين هذه المشروعات نيوم والقدية والبحر الأحمر وغير من المشروعات الضخمة.

لم يعلن صندوق الاستثمارات العامة بعد عن التقرير السنوي لعام 2025، إلا أنه بنهاية عام 2024، عزز الصندوق استثماراته المحلية لتشكل 80% من الأصول تحت إدارته، بينما قلصها عالميا إلى 17%، ليخفض بذلك حصة الاستثمارات العالمية بنحو النصف منذ 2021 عندما كانت نحو 30%.

منذ 2022 تواصل حيازة صندوق الاستثمارات العامة من الأسهم الأمريكية تراجعها سنويا، لتهبط من نحو 56 مليار دولار إلى قرابة الربع عند 13 مليار دولار بنهاية 2025.

السعودية تقلص استثماراتها الخارجية خلال 2025 -02

دور متزايد لصندوق الاستثمارات العامة

رغم هذا التقليص يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أهمية متزايدة في الاستثمار الدولي، تزامنا مع تحول صناديق الثروة السيادية إلى فاعلين أكبر في الاستثمار الدولي المملوك للدولة حيث تستثمر بشكل مباشر وعبر شركات متعددة الجنسيات تابعة لها.

من الأمثلة البارزة على ذلك الاستحواذ المقترح على شركة "إلكترونيك آرتس" (الولايات المتحدة) من قبل كيان استحواذ خاص بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل حوالي 50 مليار دولار .

السعودية حاضرة بين أكبر 10 مشاريع جديدة عالميا

حضرت السعودية بين أفضل 10 مشاريع جديدة تم الإعلان عنها في 2025، من حيث القيمة بصفقة لشركة التطوير العقاري "دار الأركان في الترتيب السابع بين الـ10 الكبار بقيمة 4.2 مليار دولار في سلطنة عمان.

تقدم 4 مراكز في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

يشار إلى أن السعودية قد تقدمت 4 مراكز في ترتيب الدول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، لتصعد للترتيب الـ13 ارتفاعا من الـ17 في عام 2024، حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

جاء على خلفية القفزة القوية في التدفقات إلى 32.6 مليار دولار بنسبة زيادة 53% تضعها ثالث النمو بين الـ13 الكبار.

مع هذه الطفرة، عززت السعودية مكانتها بين دول منطقة الشرق الأوسط (غرب أسيا) لتصعد حصتها من الاستثمار المباشر المتدفق إلى المنطقة إلى نحو 30%، مقارنة مع من 23% في 2024.

تأتي هذه القفزة مع تفوق السعودية على المنطقة والعالم في نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما عالميا 6% إلى 1.62 تريليون دولار، بينما نمت التدفقات الداخلة لمنطقة الشرق الأوسط بنحو 21% إلى 111 مليار دولار.

وحدة التحليل المالي