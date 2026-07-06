حذرت شركة كاسبرسكي المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات الرقمية من عمليات احتيال عبر عروض وهمية على أجهزة تكييف الهواء لسرقة معلومات الدفع والبيانات الشخصية، وفق بيان حصلت "الاقتصادية على نسخة منه.

كاسبرسكي قالت إن قراصنة ينتحلون هوية علامات تجارية معروفة لاستدراج المستهلكين عبر عروض تقدم خصومات كبيرة على المراوح وأجهزة التكييف المتنوعة.

المحتالون ينشرون عبر مواقع إلكترونية وهمية ورسائل البريد الإلكتروني هذه العروض، التي تشمل صوراً حقيقية للمنتجات وتقييمات عملاء تبدو حقيقة.

تكون الخصومات الوهمية لفترة محدودة فقط لاستعجال المشترين ودفعهم إلى إدخال معلومات الدفع وبياناتهم الشخصية دون تفكير، حيث يسرق المحتالون معلومات البطاقات المصرفية لاستخدامها لاحقاً في عمليات احتيالية.

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بحسب كاسبرسكي، يُنشئ المحتالون مواقع إلكترونية مشابهة لمتاجر التجزئة الشهيرة، وتقلد هذه الصفحات المزيفة تصميم المتجر الأصلي، وتستخدم منتجات حقيقية كأساس للعرض.

يعلن المحتالون خصومات لفترة محدودة، ويزعمون وجود كمية محدودة من المنتجات، ويستعرضون أيضاً عدد الزوار الذين يشاهدون المنتج في تلك اللحظة، أو يحددون فترة زمنية معينة للشراء.

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أولغا ألتوخوفا، خبيرة الأمن السيبراني في "كاسبرسكي" قالت: "لتجنب الانخداع بعمليات احتيالية كهذه، ينبغي لك التريث والتحقق من جميع الأمور، لا سيما عنوان الموقع الإلكتروني وتصميمه. وإذا ارتبت بمصداقية موقع إلكتروني، فابحث عنه في محرك البحث للتأكد من شرعيته، أو استخدم حلاً أمنياً لإجراء الفحص".

نصحن "كاسبرسكي أيضا بمقارنة وصف المنتج وصوره مع بياناته في الموقع الرسمي للشركة المصنعة.