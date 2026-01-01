يستغل محتالون كأس العالم 2026 لكرة القدم، بسيل من عمليات الاحتيال، ما دفع بالسلطات والباحثين إلى التحذير من مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الإنترنت لبيع تذاكر وهمية.

ويواجه نظام بيع التذاكر الرسمي في الأصل انتقادات شديدة، مع الارتفاع الكبير في الأسعار ما حرم كثيرا من المشجعين من مشاهدة المباريات.

ويستغل المحتالون يأس المشجعين الباحثين عن صفقات خارج القنوات المعتمدة، مستخدمين أساليب يقول خبراء إنها تمثل "الوضع الطبيعي الجديد" للأحداث الكبرى.

وحذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) الأسبوع الماضي من عشرات المواقع، مثل "fifa-ticket.live" و"fifaworldcup26.sale"، تنتحل صفة الموقع الأصلي fifa.com لسرقة معلومات شخصية أو بيع تذاكر ومنتجات مزيفة.

من جهتها، أفادت شركة الأمن السيبراني Group-IB ومقرها في سنغافورة عن نطاق أوسع من الخداع، إذ حددت أكثر من 4300 نطاق (domain) احتيالي ينتحل صلة بفيفا جرى تسجيلها منذ أغسطس، بينها أكثر من 300 نطاق يديرها فاعل واحد ناطق بالصينية.

وقال الباحثون إن كثيرا من هذه المواقع لا تزال خاملة، وجاهزة للتفعيل مع اقتراب موعد البطولة.

استغلال حماسة المشجعين ومحدودية التذاكر

وقال جاستن ميلر، الأستاذ المشارك في دراسات الأمن السيبراني بجامعة تولسا، لوكالة فرانس برس "يستغل المحتالون حماسة المشجعين، ومحدودية توافر التذاكر، والخوف من فوات الفرصة، مع علمهم أن الناس قد يُخفّضون حذرهم عندما تبدو الفرصة حصرية أو حساسة زمنيا".

أضاف ميلر "يتبع مجرمو الإنترنت الاهتمام والإلحاح والمال، وكأس العالم تقع عند تقاطع العوامل الثلاثة"، مشيرا إلى أن المواقع الشبيهة تُظهر أن مجرمين سيبرانيين أكثر تطورا باتوا يرون أن "تقليد الثقة أسهل من اختراق الأمن".

وتتشابه هذه المواقع إلى حد كبير مع fifa.com، وتحمل العلامات الرسمية لكأس العالم وشريك الدفع فيزا.

وتتيح واجهات معقدة للمستخدمين تصفح المباريات، اختيار التذاكر وإتمام عملية الدفع. وراجعت فرانس برس عشرات الإعلانات على فيسبوك والتي باتت غير نشطة الآن، بلغات متعددة توجه المستخدمين إلى صفحات تذاكر احتيالية مثل "fifa.house".

55 حملة إعلانية احتيالية مرتبطة بكرة القدم

وقالت شركة الأمن السيبراني Bitdefender ومقرها في رومانيا، إنها رصدت أيضا 55 حملة إعلانية احتيالية مرتبطة بكرة القدم على منصات "ميتا"، بما في ذلك ترويج لمقتنيات وبضائع مزيفة.

وبدأت "ميتا" بنشر تحذيرات عندما يبحث مستخدمو فيسبوك عن التذاكر، وقالت إنها فككت شبكة كانت ترتبط بمواقع مزيفة تروج لـ"محتوى مقامرة وهمي".

ويبدو أن الاحتيال خارج الإنترنت آخذ في الارتفاع أيضا، إذ قالت شرطة تورونتو الاثنين إنها صادرت أكثر من 16 ألف قميص وأعلام كرة قدم مزيفة، إلى جانب كأسين مقلدين.

وحثت السلطات في الدول الثلاث المضيفة، المشجعين على الشراء من مصادر موثوقة، والتحقق من عناوين المواقع الإلكترونية، والحذر من العروض اللافتة على وسائل التواصل الاجتماعي.