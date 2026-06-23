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الثلاثاء, 23 يونيو 2026 | 7 مُحَرَّم 1448
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الرياضة

ثغرات احتيال في منصات إعادة بيع التذاكر الرقمية في كأس العالم

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض
الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:39 |2 دقائق قراءة
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ثغرات احتيال في منصات إعادة بيع التذاكر الرقمية في كأس العالم

تحولت رحلة المشجع المكسيكي المسن، تشيكو مينديز، وحفيدته "باولا"، من حلم حضور نهائيات كأس العالم على أرضهم إلى قضية رأي عام، تجاوزت الحدود لتشغل الأوساط الرياضية والإعلامية في أمريكا الشمالية، مسلطة الضوء على ثغرات الأمان في منصات إعادة بيع التذاكر الرقمية.

وانفجرت القضية كالنار عقب قيام الحفيدة باولا بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة تيك توك، وثقت فيه حرمان جدها من دخول استاد أكرون في غوادالاخارا رغم دفعها 6 آلاف دولار لشراء تذكرتين.

المقطع الذي ظهرت فيه الشابة تبكي بحرقة بينما يقف جدها الثمانيني في الخلفية مكسور الفؤاد، حقق أرقاما قياسية، حيث حصد أكثر من 13 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة، وتجاوز حاجز 1.5 مليون إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات الغاضبة والمطالبة بالعدالة.

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وانتقلت الصدمة سريعا من تيك توك إلى منصة إكس، وإنستجرام، حيث أطلق المغردون وسوم تضامنية تصدرت "التريند" في المكسيك والولايات المتحدة، وتضامن مع القصة مشاهير وصناع محتوى ومؤثرين رياضيين صبوا جام غضبهم على منصة "ستاب هاب" الشهيرة، التي اشترت منها.

ولم يتوقف الأمر عند الفضاء الرقمي، بل تحولت القصة إلى مادة دسمة لبرامج الرأي العام والتوك شو في كبرى القنوات التلفزيونية المكسيكية والأمريكية مثل Televisa وMilenio وشبكة Univision، وصحف دولية كبرى مثل: نيويورك بوست، وأويست فرانس.

وفقاً للبيانات، فإن الحفيدة التي تدخر من راتبها (في بلد يبلغ متوسط الأجور فيه 500 دولار شهريا) اعتمدت على نظام الأمان "FanProtect" الذي توفره StubHub.

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إلا أن الثغرة القاتلة تمثلت في سياسة المنصة التي منحت البائع (المحتال) مهلة حتى وقت انطلاق المباراة وحق تفعيل "التحويل اليدوي" للتذاكر عبر تطبيق الفيفا الرسمي، وهو ما لم يحدث قط، وترك العائلة معلقة أمام البوابات الإلكترونية حتى منتصف المباراة تتابع اللقاء عبر شاشة هاتف محمول.

وأجبر الضغط المليوني للرأي العام الشركة على الخروج عن صمتها وإصدار بيان رسمي قدمت فيه اعتذارا علنيا للعائلة، معلنة عن رد كامل المبلغ بشكل فوري، وفتح تحقيق داخلي لحظر البائع وملاحقته قانونيا بتهمة "البيع المزدوج"، وتقديم باقة "VIP" شاملة لحضور المباريات القادمة للمنتخب.

ورغم هذا التراجع من المنصة، إلا أن "الرأي العام" واصل تفاعله بسبب تعقد الأزمة طبيا؛ حيث تبين أن المباريات القادمة للمكسيك ستقام في العاصمة مكسيكو سيتي على ارتفاع يتجاوز 2000 متر عن سطح البحر.

هذا الأمر يمنع الجد "تشيكو" الذي يعاني مرض ضغط الدم المرتفع، ما جعل التعويض غير قابل للتنفيذ عمليا وأبقى التعاطف الشعبي مستمرا مع العائلة حتى اللحظة.

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