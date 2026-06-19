قمة الأولوية في روما تضع خريطة طريق للاستقلال الإستراتيجي

اختتمت قمة "أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار أوروبا" " (FII Priority Europe 2026) أعمالها اليوم الجمعة بوضع خارطة طريق للاستقلال الإستراتيجي.

الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، دعت في كلمة بمناسبة ختام الحدث الدولي جميع المشاركين، من حكومات ومستثمرين وقادة أعمال على حد سواء، إلى التعامل مع الأطر وخريطة الطريق التي طُوّرت على مدى يومين كالتزامات حقيقية لتحويل رأس المال إلى عمل، والعمل إلى تأثير ملموس.

يذكر أن هذا هو أول خطاب رئيسي للأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز في الجلسة العامة للقمة.

شهدت القمة عديدا من الجلسات التي ناقشت الأنظمة ذاتية القيادة وقدرة أوروبا على أن تصبح صانعة للتكنولوجيا وبانية لها، بدلًا من مجرد متلقية للقواعد في الحقبة القادمة للابتكار.

جرت كذلك مناقشة جودة المؤسسات وتدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل. وحذر المشاركون من أن الإصلاحات الهيكلية تظل جوفاء دون استقلالية حقيقية في تطبيق القانون.

ناقشت القمة ما يتطلبه تحويل التزامات الإنفاق إلى قدرات فعلية، وأهمية مجال الذكاء الاصطناعي التي تتطلب تجاوز مرحلة التنظيم والتشريع إلى امتلاك البنية التحتية الأساسية.

واستعرضت أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الرقائق، والحوسبة، والطاقة، وبنية البيانات التحتية كأصول وطنية بالغة الأهمية على غرار شبكات الطاقة ونقاط النقل والاتصالات.

قدمت لجنة النقاش خريطة عمل واضحة حول إصلاح سوق الطاقة على المستوى الأوروبي، وإعادة تعريف سياسة المنافسة بما يسمح بتشكيل شركات ذات نطاق عالمي، وتوجيه الإنفاق الدفاعي نحو الأبحاث مزدوجة الاستخدام بدلًا من البيروقراطية، والتوقف عن صياغة خرائط طريق لا تصل أبدًا إلى مرحلة التنفيذ.

بلورت قمة أوروبا 2026 حزمة من التوصيات لنجاح القارة مستقبلًا، تمثلت في ضغط الجداول الزمنية للمشتريات الدفاعية، والسيطرة الكاملة على البنية التحتية المتكاملة للذكاء الاصطناعي، وإرساء الاستثمارات في مؤسسات مستقلة، وضمان أن تتحول التشريعات والتنظيمات إلى حافز وممكّن للنجاح لا عائقًا أمامه.