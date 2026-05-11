مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش مستقبل أوروبا في ظل التحولات الجيوسياسية

تناقش مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) مستقبل أوروبا في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، خلال قمة "أولوية أوروبا 2026" (FII PRIORITY Europe)، المقرر انعقادها في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2026، تحت شعار "أوروبا برؤية جديدة: رأس المال، السيادة، والاستقلال الإستراتيجي".

وكشفت المؤسسة في بيان اليوم، عن المتحدثين الرئيسيين والأجندة الإستراتيجية للقمة، التي تجمع نخبة من المستثمرين العالميين وصناع القرار وقادة الأعمال والمبتكرين، لبحث سبل تعزيز تنافسية أوروبا طويلة الأمد عبر تعبئة رؤوس الأموال لدعم قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والأمن والتمويل والتحول الصناعي.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، إن أوروبا تمر بمرحلة مفصلية أصبحت فيها التنافسية والمرونة والاستقلال الإستراتيجي مرتبطة بقدرتها على حشد رؤوس الأموال عبر الصناعات والتقنيات والبنية التحتية، مؤكدًا أن القمة صُممت لتكون منصة تجمع القادة والمستثمرين العالميين لاستكشاف الفرص الناشئة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتصنيع والتمويل والنمو المستدام.

وتتضمن أجندة القمة عددًا من الملفات المحورية، من بينها التعريفات الجمركية والتجارة، والنظام الجيو اقتصادي الجديد، إلى جانب الذكاء الاصطناعي السيادي.

وتشهد القمة مشاركة نخبة من القادة والمسؤولين التنفيذيين العالميين، يتقدمهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، إلى جانب رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، وعدد من كبار التنفيذيين في شركات ومؤسسات عالمية بارزة، من بينها "IBM"، و"جي بي مورغان"، و"غولدمان ساكس"، و"بيمكو"، و"ناسداك"، و"BYD"، و"فور سيزونز".

وأكدت المؤسسة أن تنوع المتحدثين يعكس تركيز القمة على دعم نمو أوروبا، وتعزيز الصناعات الإستراتيجية، وتأمين البنية التحتية الرقمية وطاقة المستقبل، إلى جانب توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وربط الأسواق الأوروبية بالاقتصاد العالمي.