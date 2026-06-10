تعيين مها بنت مشاري رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

أعلن مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تعيين الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة، في خطوة تستهدف تعزيز مسيرة النمو والتوسع العالمي للمؤسسة وترسيخ دورها كمنصة دولية للحوار والاستثمار والابتكار.

وتتمتع الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بسجل مهني حافل في مجالات الرعاية الصحية والتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير المؤسسي والعلاقات الدولية، حيث أسهمت خلال مسيرتها المهنية في بناء شراكات عالمية مؤثرة، ودعم الابتكار، وتنمية الكفاءات، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مختلف المحافل العالمية.

وشغلت سموها مؤخرًا منصب نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والتطوير في جامعة الفيصل، حيث لعبت دورًا بارزًا في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز مكانتها بين مؤسسات التعليم والبحث الرائدة في المملكة.

ومن المنتظر أن تتولى الأميرة الدكتورة مها قيادة المرحلة الجديدة من أعمال مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، بما يدعم رسالتها الهادفة إلى تمكين المستثمرين والقادة والمبتكرين وصناع السياسات من مواجهة التحديات العالمية الملحة عبر الاستثمار والتعاون والعمل المشترك.

وقالت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: «يشرفني الانضمام إلى المؤسسة في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها، فقد أصبحت منصة عالمية رائدة للحوار والابتكار والاستثمار. وأتطلع إلى العمل مع مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية وشركائنا وفريق العمل لمواصلة دفع رسالتنا نحو الأمام وتحقيق أثر ملموس ومستدام للأجيال القادمة».

أول ظهور رسمي في قمة «FII PRIORITY Europe»

ومن المقرر أن تلقي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري أول كلمة لها بصفتها الرئيسة التنفيذية للمؤسسة خلال افتتاح أعمال اليوم الثاني من قمة «FII PRIORITY Europe 2026»، التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما في 19 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

مؤسسة عالمية تركز على الاستثمار في مستقبل الإنسانية

وتعد مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مؤسسة عالمية غير ربحية تمتلك ذراعًا استثمارية، وتعمل على تعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية من خلال ثلاث ركائز رئيسة هي: التفكير (THINK)، والتواصل (XCHANGE)، والعمل (ACT).

وتركز المؤسسة على تطوير الأفكار النوعية، ودعم المبتكرين، والاستثمار في الحلول القابلة للتوسع في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم، بما يسهم في مواجهة التحديات العالمية وصناعة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.