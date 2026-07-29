أصدرت الولايات المتحدة أصدرت اليوم الأربعاء جولة جديدة ‌من العقوبات ‌المرتبطة ​بإيران ‌استهدفت 8 ⁠ناقلات ​و10 كيانات، وفقا لما أظهره إشعار نشر ​على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

جاء ⁠في الإشعار أن 6 من الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ ⁠من الصين مقرا.

يأتي هذا بعد ​أن ‌توعد الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترمب في وقت سابق اليوم في مقابلة ‌مع شبكة "فوكس نيوز" بتوجيه ضربة ⁠قوية لإيران، ⁠بعد أن أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أمريكية في الشرق ​الأوسط

قالت الوزارة إن العقوبات شملت شركتي "Persian Gulf Marine Insurance Company" و"HormuzSafe Marine Services Authority".

سفن في مضيق هرمز : "رويترز" __2026-07-29T123211Z_288852325_RC2JNMAKQ81L_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-OMAN-HORMUZ-1785328487

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منظومة تفرض رسوما على السفن التجارية في هرمز

البيان اتهم الشركتين بإدارة منظومة تأمين بحري تفرض على السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز شراء وثائق تأمين إلزامية مقابل السماح لها بالعبور، معتبرة أن هذه الآلية تمثل وسيلة لابتزاز السفن وتوفير مصادر تمويل للحرس الثوري.

أضاف أن شركة "HormuzSafe" تقبل المدفوعات بعملة "بتكوين" وأصول رقمية أخرى في محاولة للالتفاف على العقوبات الغربية، بينما توفر خدمات تشمل التأمين وإدارة حركة الملاحة والأمن والاستجابة للطوارئ للسفن العابرة للمضيق.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 8 شركات لإدارة وتشغيل السفن، معظمها مسجل في هونج كونج أو جزر مارشال أو الصين، إضافة إلى 8 ناقلات قالت إنها نقلت ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية إلى الصين والإمارات خلال العامين الماضيين.

سفن في مضيق هرمز : "رويترز" __2026-07-29T091026Z_65589876_RC2JNMA0G39R_RTRMADP_3_IRAN-CRISIS-OMAN-HORMUZ-1785316367

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سياسة "الضغوط القصوى"

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن واشنطن "لن تسمح لإيران باستخدام التجارة البحرية الدولية لتمويل الإرهاب أو احتجاز حركة التجارة العالمية رهينة"، مضيفاً أن الاقتصاد الإيراني يعاني ضغوطاً حادة دفعت النظام إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وفي إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تتبناها الإدارة الأمريكية لتقليص عائدات طهران النفطية.