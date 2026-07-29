قفزت أسعار النفط 7% اليوم الأربعاء وسط تبدد آمال إنهاء وشيك لحرب أمريكا مع إيران عقب استئناف الغارات الجوية في الشرق الأوسط، بينما أظهرت بيانات تراجع مخزونات ​الخام الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 90 دولارا للبرميل، فيما زاد خام نايمكس إلى قرب 85 دولارا.

شنت السعودية هجمات على ‌جماعات إرهابية مدعومة من إيران في العراق اليوم الأربعاء، وحملت تلك الجماعات ​مسؤولية تنفيذ هجمات ⁠بطائرات ​مسيرة على ⁠منشآت نفطية في السعودية، وجاءت هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان أمريكا إحباط هجوم من إيران مباغت على قواتها في المنطقة.

في غضون ذلك، قال مسؤول ⁠إيراني لرويترز اليوم، إن طهران رفضت مقترحا من مسقط بشأن إدارة إقليمية مشتركة لمضيق هرمز، ما بدد آمال إنهاء مأزق شل حركة التجارة ​في الخليج على مدى أشهر.

لم ‌يعبر المضيق سوى عدد قليل من السفن الناقلة للسلع، ‌إذ عبرت اليوم الأربعاء 5 سفن باب المندب الذي يمثل مسارا بديلا لشحنات السعودية المتجهة إلى آسيا، في حين عبرت 39 سفينة أمس الثلاثاء.

المحلل في "دي بي إس بنك" سوفرو ساركار قال "نعتقد أن أسعار برنت ستواصل التقلب الحاد في ⁠نطاق يتراوح بين ⁠80 و100 دولار للبرميل على المدى القريب، وسط حالة عدم الاستقرار للأوضاع في الشرق الأوسط"، مضيفا "هذه السلسلة من المفاوضات بين الحين والآخر تعني عدم التوصل إلى رفع كامل للحصار المفروض على مضيق هرمز، وقد تشهد أسعار النفط حدا أدنى مرتفعا عند 80 دولارا للبرميل حتى في حالة خفض التصعيد".

قالت مصادر في السوق أمس الثلاثاء، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو تموز.

من المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وقالت مصادر لرويترز إن تحالف أوبك+ قد ​يوقف زيادات إنتاج النفط 3 أشهر ​اعتبارا من أكتوبر بعد إلغائه شريحة تخفيضات طوعية بالكامل كان قد فرضها في السابق لدعم الأسعار.