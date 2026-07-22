استقطبت الكويت أكثر من 9 مليارات دولار من طلبات المستثمرين لشراء سندات بالدولار اليوم الأربعاء، ما يسلط الضوء على مرونة الطلب على ديون هذا العضو في منظمة أوبك، حتى في ظل تعرضها لهجمات يومية بالصواريخ والطائرات المسيرة من إيران.

استعانت الكويت ببنوك بينها "جولدمان ساكس" و"سيتي جروب" لترتيب صفقة من 3 أجزاء، بآجال استحقاق تبلغ 3 و5 و10 سنوات، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

من المحتمل الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك حجم السندات وأسعارها، في وقت لاحق اليوم.

تعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وواحدة من أغنى دول العالم، بفضل احتياطياتها النفطية الضخمة. غير أن اقتصادها تعرض لضغوط هذا العام مع قيام إيران بقصفها بانتظام رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

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في وقت سابق من هذا العام، قدر محللون في بنك "جولدمان" أن العجز المالي للكويت قد ارتفع إلى نحو 40% على أساس سنوي، مع إغلاق مضيق هرمز الذي أجبرها على وقف معظم صادراتها النفطية.

منذ أن اشتدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مجددًا في نحو 7 يوليو، أصبحت الكويت هدفًا أكثر من أي دولة أخرى من قبل طهران.

تعرضت القواعد الأمريكية، وكذلك محطات الطاقة والمياه الكويتية، لأضرار. وتسبب ذلك في قفز هوامش العائد في الكويت، أو العلاوة على سندات الخزانة الأمريكية التي يطلبها المستثمرون.

لا تزال هذه الفروق من بين الأضيق في الأسواق الناشئة، ما يعكس التصنيف الائتماني المرتفع للبلاد.

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مع السندات الجديدة، تعرض الكويت أسعارًا في حدود 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للديون ذات مدة 3 سنوات، و110 نقاط أساس للسندات ذات مدة 10 سنوات، وفقًا للمصدر.

بعد توقف دام 8 سنوات، عادت الكويت إلى سوق السندات الدولية أواخر العام الماضي، حيث جمعت 11.25 مليار دولار وجذبت طلبات شراء من المستثمرين بلغت ذروتها عند نحو 30 مليار دولار.

في تلك الصفقة، باعت الكويت سندات مدتها 3 سنوات بفارق يبلغ 40 نقطة أساس.

باعت كذلك سندات مدتها 10 سنوات بفارق 50 نقطة أساس.

قد تنخفض الفروق السعرية على أحدث السندات عن التوجيهات الأولية، اعتمادًا على مدى قوة الطلب.