واصلت أمريكا فجر اليوم الأربعاء ضرباتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، وذلك لليلة الحادية عشرة على التوالي، بهدف مواصلة تقويض قدرتها على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

أوضحت أن العمليات استهدفت مراكز العمليات العسكرية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، ومنشآت البنية اللوجستية العسكرية، مؤكدة استمرار عملياتها لحماية حرية الملاحة وردع التهديدات.

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انفجارات في عدة مناطق

تزامنا مع إعلان بدء موجة جديدة من الضربات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق، مع اتساع رقعة الهجمات خلال الساعات الأخيرة، وذكرت وكالة فارس أن مدينة معشور تعرضت لقصف، فيما أفادت بأن غارات أمريكية استهدفت الميناء، بينما أعلن التلفزيون الإيراني عن قصف طال مدينتي بهبهان والعميدية شرقي الأهواز.

كما سمع دوي انفجار في بوشهر، في حين أشارت تقييمات إلى أن ضربات استهدفت موقعين في المدينة، وامتدت إلى جنوب شرقي البلاد، حيث تحدثت وسائل إعلام عن انفجارات في ميناءي تشابهار وكنارك، فيما أفادت تقارير بأن موقع بارتشين النووي جنوب شرقي طهران تعرض للاستهداف، دون إعلان رسمي من السلطات الإيرانية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة المنشأة المستهدفة.

تصعيد متواصل

تأتي الضربات الجديدة بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العمليات العسكرية ضد إيران ستتصاعد، مؤكدا أن واشنطن ليست مهتمة حالياً بإجراء محادثات مع طهران ما لم تُبدِ استعداداً للتفاوض "بشكل جاد".

كما أشار إلى أنهم قد يستهدفون قريبا المنطقة المحيطة بجبل الفأس، الذي يضم أحد المواقع النووية الإيرانية المحصنة، ما اعتبرته طهران تصعيدا خطيرا، محذرة من أن أي هجوم على منشآتها النووية أو المواقع الحساسة سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب واستهداف مصالح واشنطن وحلفائها.