حذر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن المخاطر على منطقة اليورو تشير إلى اتجاه نحو نمو أضعف وتضخم أعلى بسبب الحرب في الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الصندوق في بيان إن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، مشيرا إلى توقعاته بتباطؤ النمو من 1.4% العام الماضي إلى 0.9% هذا العام و1.2% العام المقبل.

الصندوق أكد أن السياسة النقدية لمنطقة اليور يجب أن تستهدف في الفترة المقبلة الحفاظ على استقرار توقعات التضخم والتخفيف من أضرار الحرب على النشاط الاقتصادي.

أمن الطاقة كان النقطة الأبرز في النظرة المتشائمة التي تبناها الصندوق لاقتصاد المنطقة، حيث أشار إلى أن عودة إمدادات الطاقة العالمية إلى طبيعتها بوتيرة أبطأ ستفاقم تراجع النمو وارتفاع معدلات التضخم.

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الصندوق قال: "تتمثل الأولوية الفورية في الحفاظ على استقرار توقعات التضخم وتخفيف أثر الصدمة في حدود الحيز المالي المتاح".

أربكت الحرب ​الأمريكية ‌⁠على ​إيران الإ مدادات العالمية، إذ أعقبها تعطيل طهران الملاحة في مضيق هرمز، وتسببت في رفع أسعار النفط الخام والغاز إلى ⁠أعلى مستوياتها منذ سنوات.

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‌تبخرت آمال السلام حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنهاء وقف إطلاق النار الذي ضمنته مذكرة تفاهم لإجراء مفاوضات لمدة 60 يوما حول سلام دائم، بعد استهداف إيران ناقلات في مضيق هرمز خلال الهدنة.



شنّت الولايات المتحدة الخميس ضربات على إيران، لليوم الخامس على التوالي، فيما رّدت طهران بقصف أهداف في دول في الخليج والأردن، وهددت باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن نفّذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية.