ارتفع النفط لليوم الرابع فيما استقر الذهب على خسائره، مع تنفيذ أمريكا جولة أخرى من الهجمات على إيران في مسعى لتأمين حركة الشحن عبر مضيق هرمز ، إضافة إلى الموازنة بين بيانات التضخم ومؤشرات أسعار الفائدة.

تداول مزيج "برنت" القياسي العالمي عند 85 دولارا للبرميل بعدما ارتفع 12% الجلسات الثلاث السابقة، بينما كان خام "نايمكس" قرب 80 دولارا، وأكملت أمريكا مزيدا من الضربات الجوية، وقالت إنها عطلت ناقلة نفط فارغة كانت متجهة إلى ميناء في إيران العضو في تحالف "أوبك+".

قفز الخام إلى أعلى مستوى له في شهر، إذ أعاد تصاعد الصراع إحياء المخاوف بشأن تدفقات المنطقة الغنية بالطاقة، ما محا جزءا من هبوط بلغ 30% خلال الربع الثاني، في الوقت نفسه، تهدد ضربات أوكرانيا شبه اليومية على منشآت إنتاج الوقود والناقلات في روسيا الإمدادات العالمية بدرجة أكبر.

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تهديدات الإمدادات واستمرار إغلاق مضيق هرمز

هجمات إيران على ناقلات النفط تهدد تجارة مبتكرة توسعت بسرعة الأشهر الأخيرة لتصبح إحدى الوسائل لإخراج الخام من مياه الخليج العربي، وهي ما تعرف باسم الرحلات المكوكية، وأصبح هذا النظام الذي تنقل فيه السفن الخام إلى سفن أخرى خارج المضيق، شريانا رئيسيا لدول، رغم احتمال أن يكون أي توقف قصير الأجل.

قال محللون لدى "آر بي سي كابيتال"، إن المتوسط المتحرك لـ 7 أيام لتدفقات النفط عبر المضيق هبط من 4.6 مليون برميل يوميا إلى 3.9 مليون منذ استئناف القتال، ما يعكس انهيار وقف إطلاق النار وتجدد الهجمات وعودة الحصار، وأضافوا إنه حتى إذا اختارت أمريكا تراجعا استراتيجيا، فإننا لا نرى حركة مرور هرمز تعود إلى مستويات ما قبل الحرب ما دام يتعين على شركات الشحن التعامل مع تهديد الألغام والصواريخ والطائرات المسيرة والرسوم".

في الوقت نفسه انخفضت مخزونات خام أمريكا 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي مع ارتفاع صادرات النفط، رغم أنها لا تزال دون متوسطات ما قبل الحرب، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، وارتفعت المخزونات في كوشينج، وهي نقطة تسليم خام "نايمكس"، فوق مستوى 20 مليون برميل الذي ينظر إليه أنه الحد الأدنى التشغيلي للمركز.

الذهب يستقر قرب 4060 دولارا وسط ترقب مسار حرب إيران

استقر الذهب فيما وازن المتداولون بين بيانات تضخم أضعف من المتوقع وتصاعد الهجمات في الشرق الأوسط، بحثا عن مؤشرات إلى مسار أسعار الفائدة لدى الفيدرالي.

كان المعدن النفيس قرب 4037 دولارا للأونصة، بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 0.2%، وانخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار وعوائد السندات أمس الأربعاء، بعدما أظهر مقياس أساسي للتضخم في أمريكا أن الضغوط كانت تنحسر قبل أحدث تصعيد في حرب إيران، فيما انخفضت الفضة 0.3% إلى 57.30 دولار للأونصة.

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تداول الذهب قرب 4000 دولار للأونصة الأسابيع الأخيرة، بعدما خسر 14% للربع الثاني، في أسوأ أداء له منذ 2013، وكان ذلك التراجع مدفوعا بتوقعات بأن الفيدرالي قد يرفع الفائدة لإدارة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، ما يشكل رياحا معاكسة للذهب الذي لا يدر عائدا.

مسار الفائدة تحت ضغط التضخم والحرب

ربما منح التباطؤ الحاد وغير المتوقع في تضخم يونيو المركزي الأمريكي مزيدا من الوقت للنظر في خياراته. غير أنه مع احتدام الصراع مجددا، قد يتبين أن أي إنفراجة قصيرة الأجل، وارتفع النفط لليوم الرابع يوم الخميس.

أوضح رئيس الفيدرالي كيفن وارش، أن أسعار الفائدة من بين الخيارات المتاحة لإبقاء التضخم ضمن الهدف المعلن البالغ 2%، لكنه خفف تعليقاته المتشددة من خلال إبداء استعداد للتحلي بالصبر.

خلال نقاش مع المشرعين يوم الأربعاء، رفض التعليقات التي تفيد بأن الارتفاع الكبير في الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يؤجج التضخم، بينما قال إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارا بأنه مستقل.

في اختلاف بشأن كيفية تعامل الفيدرالي مع آثار الذكاء الاصطناعي، قالت عضو مجلس المحافظين ليزا كوك في تصريحات أمس الأربعاء، إنها مستعدة للتحرك إذا ظل التضخم مرتفعاً.

غير أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قال، إن أسعار الفائدة في وضع ملائم" لإعادة التضخم نحو هدف الفيدرالي البالغ 2%.