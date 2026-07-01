أعلنت شركة سالك، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، دمج مجموعة كونتيننتال فارمرز (CFG) ضمن شركة أولام الزراعية، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين استثماراتها الدولية، وتوسيع قدراتها التجارية والتشغيلية في قطاع الأغذية والزراعة.

وأوضحت الشركة أن عملية الدمج تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر ترابطًا وكفاءة، من خلال ربط الأصول والقدرات التشغيلية لشركات محفظتها الاستثمارية، بما يدعم النمو طويل الأجل ويعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

ويمثل الدمج مرحلة جديدة في مسيرة مجموعة كونتيننتال فارمرز، المملوكة بالكامل لـ"سالك"، بعد سنوات من التوسع في السوق الأوكرانية، إذ يُتوقع أن تستفيد المجموعة من شبكة "أولام الزراعية" التجارية واللوجستية للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز نمو أعمالها.

وأكدت "سالك" أن الخطوة تعكس استمرار اهتمامها بالقطاع الزراعي في أوكرانيا، ودعمها لتطوير أعمال المجموعة باعتبارها إحدى الشركات العاملة في هذا المجال.

الاستفادة من شبكة "أولام"

وتعمل أولام الزراعية في أكثر من 30 دولة، وتمتلك شبكة واسعة في مجالات التوريد والتجارة والمعالجة والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يسهم دمج "كونتيننتال فارمرز" في توسيع خيارات التوريد وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، خاصة في المحاصيل الزراعية الأساسية.

وكانت "سالك" قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري رفع حصتها في شركة أولام الزراعية إلى 80.01%، في صفقة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات ريال، ضمن توجهها لتوسيع استثماراتها العالمية في قطاع الأغذية والزراعة، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد الغذائية.