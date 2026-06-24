دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ورفع جاهزية الدول للتعامل مع المخاطر المتزايدة، مؤكداً أن التنمية المستدامة تتطلب شراكات دولية فاعلة وتمويلاً تنموياً يرتكز على أولويات الدول الوطنية.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال مشاركته في منتدى صندوق "أوبك" للتنمية 2026 والاجتماع السابع والأربعين لمجلس وزراء الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة قادة ووزراء ورؤساء مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف، لبحث سبل تعزيز الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.

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وشدد وزير المالية على أن مواجهة التحديات العالمية تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسات تمويل التنمية، وفي مقدمتها صندوق أوبك للتنمية، من خلال تعبئة الموارد المالية، وتبادل الخبرات، ودعم الابتكار بما يساعد الدول على تجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح أن نجاح جهود التنمية المستدامة يعتمد على تبني حلول تنطلق من احتياجات وأولويات الدول نفسها، بما يضمن مواءمة الاستثمارات والمشروعات التنموية مع الخطط الوطنية والأهداف طويلة المدى.

شراكات تنموية ترتكز على الأولويات الوطنية

ودعا الجدعان مؤسسات التمويل التنموي إلى توسيع نطاق شراكاتها مع الدول المستفيدة، بما يضمن توافق استراتيجيات التمويل مع الأولويات الوطنية ويعزز فاعلية المشروعات التنموية وقدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأشار إلى أن تعميق التعاون بين المؤسسات التمويلية والدول الشريكة يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة التمويل التنموي وتحقيق نتائج أكثر استدامة على المدى الطويل.

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اجتماع مجلس وزراء صندوق أوبك

وعلى هامش المنتدى، شارك وزير المالية في الاجتماع السابع والأربعين لمجلس وزراء صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي يُعد أعلى سلطة إشرافية في الصندوق، حيث يناقش سنويًا البيانات المالية المدققة والتقارير السنوية المتعلقة بأنشطة الصندوق، إلى جانب القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وتأتي مشاركة المملكة في إطار دعمها المستمر للجهود التنموية الدولية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة التحديات التنموية العالمية.