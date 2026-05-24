"موانئ" السعودية توقع مذكرة تعاون لدعم سلاسل الإمداد وتوفير وسائط النقل الزراعية

وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية مذكرة تعاون مع شركة "كيو السعودية التجارية"، بهدف تطوير حلول لوجستية متكاملة لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي في السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

تهدف المذكرة إلى تقديم الدعم والتعاون ورفع مستوى التنسيق بين الطرفين لتطوير المبادرات والحلول اللوجستية التي تسهم في تعزيز قدرة الموانئ السعودية على مناولة وتخزين وتوزيع السلع الغذائية الأساسية، كذلك توفير وسائل النقل الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويرفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.

وتشمل مجالات التعاون دراسة الفرص والمبادرات المرتبطة باستيراد ومناولة وتخزين الحبوب والسلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تطوير حلول لوجستية متكاملة تشمل خدمات المناولة والتخزين والنقل والتوزيع وإعادة التصدير، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وكذلك المراكز اللوجستية ذات الصلة.

كما تتضمن المذكرة تبادل المعلومات والخبرات والرؤى الفنية والتشغيلية وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تكامل الجهود وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.

وقّع المذكرة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة "كيو السعودية" عبدالله قرنبيش، بحضور عدد من المسؤولين.

وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لمساعي "موانئ" في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية في السعودية، ودعم استدامة سلاسل الإمداد، ورفع جاهزية الموانئ السعودية للتعامل مع مختلف المتطلبات التشغيلية والتجارية، بما يعزز تنافسية القطاع اللوجستي والبحري.