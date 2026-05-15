الرئيس التنفيذي لشركة "أولام" لـ "الاقتصادية": نعمل مع "سالك" لتأمين 20 مليون طن من 17 سلعة





وضعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" مع شركة أولام الزراعية القابضة العالمية خطة تعاون موسعة والتركيز على تأمين السلع الإستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للسعودية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لشركة أولام صني فيرجيز.

وقال: "نؤمن بأوجه التكامل والتعاون بين سالك وأولام الزراعية، حيث سنساعد سالك في استيراد السلع الإستراتيجية إلى السعودية".

تأمين 20 مليون طن بكفاءة عالية

أوضح أن السعودية حددت 17 سلعة إستراتيجية وتستورد ما يقارب 20 مليون طن من هذه السلع سنوياً، مضيفا "نعتقد أننا نستطيع مساعدة سالك في تأمين هذه السلع المهمة للسعودية بكفاءة عالية من حيث التكلفة".

دمج الاستثمارات وتوسيع المحفظة

بين أن هناك استثمارات تابعة لـ"سالك" يمكن دمجها ضمن نطاق أعمال أولام، بما يساعد الطرفين على تنمية هذه المحفظة الاستثمارية. وأشار إلى أن "سالك" نفذت أكثر من 14 استثماراً، ويجري حالياً دراسة سبل التعاون والتنسيق مع هذه الشركات لتعظيم أوجه التكامل بين أعمال الجانبين.

إدراج "أولام" في السوق السعودية

كشف صني فيرجيز عن اعتزام "أولام" دراسة إدراجها في السعودية مستقبلاً، موضحاً أن تحولها إلى شركة سعودية مملوكة ضمن المنظومة سيمنحها فرصة أفضل واعترافاً أقوى بالاسم والهوية عند الطرح.

مواجهة اضطرابات الإمداد

شدد الرئيس التنفيذي لشركة "أولام" على أن التعاون يستهدف تقديم حلول تعزز الأمن الغذائي، خاصة مع تزايد أهمية الملف في ظل الأوضاع الحالية وما تشهده منطقة مضيق هرمز من اضطرابات. وأكد أنه بالاستفادة من قوة "أولام" في سلاسل الإمداد العالمية، يمكن توفير الوصول إلى السلع النادرة التي تتأثر بهذه الاضطرابات.

وأكد أن شركته مع "سالك" تمثل نموذجاً للتكامل بين القطاع الخاص المحلي والدولي لخدمة أهداف الأمن الغذائي الوطني.

تأتي الشراكة بين "أولام" و"سالك" ضمن جهود السعودية لرفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. وتعد "سالك" الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في القطاع الزراعي والغذائي عالمياً.

وتعد "أولام" الزراعية من أكبر شركات تجارة ومعالجة المنتجات الزراعية عالمياً، وتملك شبكة تشغيلية في أكثر من 60 دولة، ما يمنحها قدرة على الوصول إلى أسواق الإنتاج مباشرة وتقليل حلقات الوساطة وتكاليف الاستيراد.