تغريم منشأتين بـ 130 ألف ريال لمخالفتهما نظام المياه في السعودية

السبت, 25 أبريل 2026 | 8 ذُو الْقِعْدَة 1447
أسامة الأنصاري من الرياض
الخميس 23 أبريل 2026 21:3 |1 دقائق قراءة
قررت الهيئة السعودية للمياه اليوم الخميس تغريم منشأتيم 130 ألف ريال، بسبب مخالفتهما أحكام نظام المياه ، وذلك بعد استكمال أعمال الرقابة والتحقق وثبوت المخالفات نظامًا، وفقًا لما ورد في قرارات النشر.

تغريم مصنع في ينبع

قضى القرار رقم (2159) بتغريم مصنع أنهار رناد العالمية مبلغ 100 ألف ريال، لمخالفته المتمثلة في التوصيل بشبكة المياه بشكل غير نظامي في ينبع، مع تحمّله كامل تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنافع المفقودة.

مخالفة في شبكة الصرف الصحي بجدة

كما قضى القرار رقم (3012) بتغريم مؤسسة حسن جابر محمد العلوي للمقاولات مبلغ 30 ألف ريال، لمخالفتها المتمثلة في التعدي على غطاء غرفة التفتيش لشبكة الصرف الصحي، بضخ مياه مجهولة المصدر إلى الشبكة في جدة، مع تحمّلها كامل تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.

تعزيز حماية البنية التحتية للمياه

أكدت الهيئة أن الإجراءات تأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية وتطبيق أحكام نظام المياه ولوائحه التنفيذية، بما يعزز حماية البنى التحتية للمياه في السعودية ويحد من الممارسات المخالفة.

