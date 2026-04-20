«السعودية للمياه» تسجل رقمًا عالميًا بأدنى استهلاك للطاقة في التحلية

سجّلت الهيئة السعودية للمياه إنجازًا عالميًا جديدًا بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تحقيق محطة متنقلة ضمن منظومة إنتاج ينبع أدنى مستوى لاستهلاك الطاقة عالميًا عند 1.55 كيلوواط لكل متر مكعب.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة مسار بحثي وهندسي وتشغيلي ركّز على خفض استهلاك الطاقة في عمليات التحلية دون التأثير على الاعتمادية أو جودة الإنتاج، حيث جرى تقليص الاستهلاك من 1.7 إلى نحو 1.5 كيلوواط لكل متر مكعب، من خلال تصميم متكامل اعتمد على تقنيات التناضح العكسي المتقدمة وتحسينات في هندسة التشغيل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 20 ألف متر مكعب يوميًا ضمن مساحة لا تتجاوز 3000 متر مربع، بما يعكس كفاءة في استهلاك الطاقة واستخدام المساحة، ورفع إنتاجية البنية التحتية المائية.

وتعتمد المحطة نموذجًا تشغيليًا يدمج تقنيات صديقة للبيئة وأنظمة ترشيح متقدمة، ما يجعلها قابلة للتوسع والتطبيق في بيئات تشغيلية مختلفة.

ويعزز هذا الإنجاز موقع المملكة في قطاع تحلية المياه، ويؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.