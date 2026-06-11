ترمب يتوعد إيران بضربات جديدة ويهدد بالاستيلاء على جزيرة خرج

كتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي: "ستضرب الولايات المتحدة إيران (التي اختفت قواتها البحرية والجوية وراداراتها ومضاداتها للطائرات وكل أشكال دفاعها الأخرى، إلى جانب معظم قدراتها الهجومية!) بعنف الليلة".

وقال: "في وقت ما في المستقبل غير البعيد، سنسيطر على جزيرة خارك ونقاط أخرى في البنية التحتية النفطية، ونتولى السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز لديهم، إلى حد كبير كما فعلنا مع فنزويلا".

انهارت الهدنة المستمرة منذ شهرين في عطلة نهاية الأسبوع عندما أسقطت إيران مروحية عسكرية أمريكية، ما أشعل تبادلاً للضربات الانتقامية.

تهدد تعليقات ترمب بمزيد من التصعيد، ما يخاطر بإخراج المحادثات البطيئة بشأن اتفاق سلام عن مسارها.

ومن المرجح أن تتطلب السيطرة على جزيرة خرج استخدام قوات برية أميركية، ما سيضع العسكريين في خطر أكبر ويطرح تحديات سياسية أمام الرئيس، مع تزايد تراجع شعبية الحرب في الداخل.