ترمب: إيران ستدفع ثمن المماطلة في محادثات السلام

انتقد الرئيس دونالد ترمب إيران لعدم توصلها إلى اتفاق سلام سريع مع الولايات المتحدة عقب ليلة من الهجمات التي زادت الضغط على الهدنة الهشة المستمرة منذ شهرين.

كتب ترمب الأربعاء على منصته للتواصل الاجتماعي: "لقد استغرقوا وقتاً طويلاً جداً للتفاوض على اتفاق كان سيصبح عظيماً بالنسبة لهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن".

في اللحظات التي تلت نشر المنشور، هبطت أسعار العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية، وقفزت عوائد السندات إلى جانب النفط، كما ارتفع الدولار. قبل أن تتقلص هذه التحركات منذ ذلك الحين إلى حد ما.

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لم يتضح على الفور ما إذا كان بيان الرئيس يعني أنه يعتزم إلغاء الهدنة. فعلى مدى أسابيع، كانت تصريحات ترمب تتنقل بين القول إن نهاية الحرب وشيكة، والتهديد باستئناف هجمات واسعة النطاق.

جاءت تعليقات ترمب بعدما تبادل الجانبان الضربات خلال الليل، بعد أيام من إسقاط مروحية "أباتشي" أميركية في المنطقة. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالهجوم، وهو ما لم تؤكده طهران.

وتزيد هذه المستجدات الضغوط على الهدنة وتهدد مصير المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الذي أعلن ترمب مراراً أنه انتهى عملياً.