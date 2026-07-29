الخميس, 30 يوليو 2026|14 صَفَر 1448
الاقتصادية
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أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد تصويت أعضاء لجنة السوق المفتوحة بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، في إشارة إلى استمرار نهج البنك المركزي في التريث وتقييم تطورات الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية.

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Wed, 29 2026

توسع النشاط الاقتصادي رغم استمرار عدم اليقين

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة ثابتة رغم استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين، مشيرًا إلى أن نمو الإنتاج والاستثمار الرأسمالي يشهدان تحسنًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي سوق العمل، أوضح البنك المركزي أن معدلات التوظيف تواصل مواكبة نمو القوى العاملة، مع استقرار معدل البطالة دون تغير يُذكر، وهو ما يعكس استمرار متانة سوق العمل الأمريكية.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالمستهدف البالغ 2%، موضحًا أن ذلك يعود جزئيًا إلى صدمات العرض في بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت أي تعديل محتمل في أسعار الفائدة، في ظل استمرار الموازنة بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل.

مقر الفيدرالي في واشنطن، حيث تتجه الأنظار إلى قرار الفائدة وسط احتمالات التثبيت والرفع.

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Wed, 29 2026

رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يبدي مرونة لافتة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» كيفين وارش، أن الاقتصاد الأمريكي يظهر قدرة مبهرة، مشيرًا إلى وجود إشارات عديدة تؤكد مرونته، وذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق.

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Wed, 29 2026

التضخم لا يزال أعلى من المستهدف

قال وارش إن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستهدف البالغ 2%، مؤكدًا أنه لا يوجد هدف مرن للتضخم، في إشارة إلى استمرار التزام البنك المركزي الأمريكي بمستوى التضخم المستهدف.

وأضاف أن العوائد الاسمية والحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، مشيرًا إلى أن عوائد السندات الأمريكية مرتفعة بشكل ملحوظ.

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Thu, 16 2026

سوق العمل والإنتاجية يدعمان الاقتصاد

أوضح رئيس الفيدرالي أن سوق العمل مستقرة، فيما تبدو الإنتاجية جيدة في الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن الإنفاق الرأسمالي يمهد الطريق للنمو المستقبلي.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي ناقش أدوات السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، في وقت يواصل فيه مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب.

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مراقبة سوق السندات وارتفاع العوائد

أكد وارش أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب ما يحدث في سوق السندات، خصوصًا في ظل ارتفاع العوائد، مشيرًا إلى أن المستويات المرتفعة للعوائد الاسمية والحقيقية لسندات الخزانة تمثل أحد التطورات المهمة التي تحظى بمتابعة البنك المركزي.

وتأتي تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة، في وقت يوازن فيه البنك المركزي الأمريكي بين استمرار التضخم فوق مستهدفه البالغ 2%، من جهة، والمرونة التي يظهرها الاقتصاد واستقرار سوق العمل وتحسن الإنتاجية، من جهة أخرى.

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