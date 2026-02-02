أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستهداف إيران الناقلة السعودية «وديان» أثناء عبورها مضيق هرمز، إلى جانب استهداف الناقلة القطرية «الركيات»، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لأمن وسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا لإمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن استمرار إيران في تنفيذ هذه الاعتداءات يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، وللقرارات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات البحرية.

وشددت المملكة على مطالبتها إيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدة تحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من أضرار وتداعيات.

كما جددت المملكة تأكيدها أهمية حماية الممرات البحرية الدولية وضمان أمن الملاحة واستقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.